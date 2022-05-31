  • BIST 2.550,17
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4187
  • Euro 17.6453
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASusuzluğunuzu meyve suyu ile gidermeyin!

Anastasiadis maraş konusunda bilgilendiriyot

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “fırsatın boşa gitmesine izin vermediği” ve dünden itibaren, Avrupa Konseyinin Brüksel’deki toplantısı çerçevesinde, Avrupalı liderleri bilgilendirmeye başladığı haber verildi.
Anastasiadis maraş konusunda bilgilendiriyot

Fileleftheros gazetesi “Maraş’la İlgili Sözlü Girişimler- Başkan Yeni ve Yasadışı Türk Eylemlerini Avrupalı Liderlerin Önüne Koyuyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştiği iddia edilen yeni Türk eylemlerini muhataplarının önüne koyduğunu, aynı zamanda geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupla “doruğa çıkan”; müzakerelerin yeniden başlaması için harcadığı çabalarla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu yazdı.

-Pelekanos

Haravgi gazetesine göre Rum Hükümeti sözcüsü Marios Pelekanos dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde Avrupalı liderlerin önüne “Türk tarafının kapalı bölge Maraş’taki yeni ve yasadışı eylemlerini, genel olarak Türkiye’nin gerek Güney Kıbrıs, gerekse Yunanistan karşısındaki kabul edilemez ve kışkırtıcı tutumunu aynı zamanda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesiyle ilgili savunmaya devam ettiği revizyonist tezleri koyduğunu” söyledi.

Pelekanos, Anastasiadis’in Avrupalı muhataplarından, meydan okumaların sona ermesi ve Kıbrıs sorununun çözüm yörüngesine geri dönmesinin önemini, Ankara’ya vurgulamalarını istediğini de söyledi.

Pelekanos, Anastasiadis’in Avrupalı liderleri, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektup aracılığıyla, çıkmazın aşılması konusunda Rum kesiminin gösterdiği çabalarla ilgili sözlü olarak bilgilendirdiğini de ifade etti.

Pelekanos, Anastasiadis’in birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri, garantör güçlerin liderleri, tüm Avrupalı liderler aynı zamanda Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanlarına gönderdiği mektuplarda, “işgal rejimi” tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen yeni yasadışı eylemler ve Rum kesiminin çıkmazın aşılması için gösterdiği çabalar dahil olmak üzere, Kıbrıs sorunuyla ilgili konulara ayrıntılı bir şekilde atıfta bulunduğunu da ekledi.

-Partiler

Fileleftheros ise “Partilerin Endişeleri ve Çekinceleri” ara başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum siyasi partilerin gelişmelerle ilgili değerlendirmelerine yer verdi.

DİKO partisinin Ulusal Konseyin toplanmasını istediğini yazan gazete, DİKO’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 23 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupla ilgili olarak ciddi çekinceler ifade ettiğini ve Anastasiadis’in derhal Ulusal Konseyi toplamasını istediğini belirtti.

Partilerin Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili öneri konusunda endişeler ifade ettiğini kaydeden gazete, EDEK’in, GYÖ’lerin, Türk tarafının ek siyasi kazanç ve faydalardan yararlanmasına izin verdiğine işaret ettiğini iletti.

Ekologlar ise yaptıkları açıklamada “GYÖ’ler ve Türkiye’nin yeni meydan okumaları konusunda Ulusal Konseyin derhal toplanmasının gerekli olduğunu” ifade etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DİSİ Basın Sözcüsünden Evkaf yorumu30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:49
  • Rum Hükûmeti artan fiyatları dengelemek için 103 milyon avroluk mali destek paketi açıkladı29 Mayıs 2022 Pazar 18:20
  • Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail arasındaki 'Agapinor 2022' tatbikatı bugünden itibaren başlıyor.29 Mayıs 2022 Pazar 18:19
  • Rum basını “barut kokusu” alıyor29 Mayıs 2022 Pazar 16:09
  • Güney Kıbrıs’ta Covid-19 önlemleri son buluyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:44
  • Rum televizyonunda kan donduran katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük27 Mayıs 2022 Cuma 14:00
  • Anastasiadis “Türkiye’yi itidale davet etmelerini” isteyecek27 Mayıs 2022 Cuma 11:07
  • Güney Kıbrıs ile Mısır Dışişleri görüştü27 Mayıs 2022 Cuma 10:53
  • Rum Meclis Başkanından uluslararası topluma Maraş mektubu26 Mayıs 2022 Perşembe 18:40
  • Kadis: Çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden beş milyon avroya kadar toplayabiliriz26 Mayıs 2022 Perşembe 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti