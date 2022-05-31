Anastasiadis maraş konusunda bilgilendiriyot

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “fırsatın boşa gitmesine izin vermediği” ve dünden itibaren, Avrupa Konseyinin Brüksel’deki toplantısı çerçevesinde, Avrupalı liderleri bilgilendirmeye başladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Maraş’la İlgili Sözlü Girişimler- Başkan Yeni ve Yasadışı Türk Eylemlerini Avrupalı Liderlerin Önüne Koyuyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştiği iddia edilen yeni Türk eylemlerini muhataplarının önüne koyduğunu, aynı zamanda geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupla “doruğa çıkan”; müzakerelerin yeniden başlaması için harcadığı çabalarla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu yazdı.

-Pelekanos

Haravgi gazetesine göre Rum Hükümeti sözcüsü Marios Pelekanos dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde Avrupalı liderlerin önüne “Türk tarafının kapalı bölge Maraş’taki yeni ve yasadışı eylemlerini, genel olarak Türkiye’nin gerek Güney Kıbrıs, gerekse Yunanistan karşısındaki kabul edilemez ve kışkırtıcı tutumunu aynı zamanda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesiyle ilgili savunmaya devam ettiği revizyonist tezleri koyduğunu” söyledi.

Pelekanos, Anastasiadis’in Avrupalı muhataplarından, meydan okumaların sona ermesi ve Kıbrıs sorununun çözüm yörüngesine geri dönmesinin önemini, Ankara’ya vurgulamalarını istediğini de söyledi.

Pelekanos, Anastasiadis’in Avrupalı liderleri, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektup aracılığıyla, çıkmazın aşılması konusunda Rum kesiminin gösterdiği çabalarla ilgili sözlü olarak bilgilendirdiğini de ifade etti.

Pelekanos, Anastasiadis’in birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri, garantör güçlerin liderleri, tüm Avrupalı liderler aynı zamanda Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanlarına gönderdiği mektuplarda, “işgal rejimi” tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen yeni yasadışı eylemler ve Rum kesiminin çıkmazın aşılması için gösterdiği çabalar dahil olmak üzere, Kıbrıs sorunuyla ilgili konulara ayrıntılı bir şekilde atıfta bulunduğunu da ekledi.

-Partiler

Fileleftheros ise “Partilerin Endişeleri ve Çekinceleri” ara başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum siyasi partilerin gelişmelerle ilgili değerlendirmelerine yer verdi.

DİKO partisinin Ulusal Konseyin toplanmasını istediğini yazan gazete, DİKO’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 23 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupla ilgili olarak ciddi çekinceler ifade ettiğini ve Anastasiadis’in derhal Ulusal Konseyi toplamasını istediğini belirtti.

Partilerin Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili öneri konusunda endişeler ifade ettiğini kaydeden gazete, EDEK’in, GYÖ’lerin, Türk tarafının ek siyasi kazanç ve faydalardan yararlanmasına izin verdiğine işaret ettiğini iletti.

Ekologlar ise yaptıkları açıklamada “GYÖ’ler ve Türkiye’nin yeni meydan okumaları konusunda Ulusal Konseyin derhal toplanmasının gerekli olduğunu” ifade etti.