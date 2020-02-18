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Anastasiadis Maraş Konusunu Brüksel Temasları Sırasında Gündeme Getirecek

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Anastasiadis Maraş Konusunu Brüksel Temasları Sırasında Gündeme Getirecek
Anastasiadis Maraş Konusunu Brüksel Temasları Sırasında Gündeme Getirecek

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Maraş konusu ve Türkiye’nin eylemleriyle ilgili diplomatik faaliyetleri ile temaslarının sürdüğünü ve süreceğini açıkladı.

Habere göre Kusios, “daha etkili olmaları amacıyla”, hükümetin hali hazırda kararlaştırdığı ve ileriye götürdüğü önlemlere ise değinmekten kaçındı.

Alithia gazetesi “Maraş’taki Meydan Okumalar Avrupalıların Önünde” başlıklı haberinde, Kusios’un “emin olunuz ki, gerektiğinde bunları açıklayacağız” ifadesine de yer verdi.
Kusios, Rum hükümetinin “Maraş konusuyla ilgili devam eden Türk meydan okumalarının karşısında pasif kalmadığını” da iddia etti.

Gazete, Kusios’un açıklamalarından ortaya çıktığı üzere, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Maraş konusunu hem hafta içerisinde Brüksel’de gerçekleştireceği ikili temaslarda, hem de Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Halk Partisi başkanlarıyla yapacağı görüşmelerde ortaya koyacağını da belirtti.

Her daim, politik, diplomatik ve hukuki çerçeveler içerisinde hareket ettiklerini de savunan Kusios, Rum Yönetimi ile şahsi olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bütün mekanizmaları harekete geçirip, bu çerçeveler içerisinde somut eylemlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Açıklamasında Maraş konusunun geçtiğimiz cumartesi günü ortaya çıkmadığını ve başlangıçta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından 2019 yılının yaz aylarında gündeme getirildiğini belirten Kusios, hükümetin girişimlerine o zamandan bu yana başladığını ve sürdürdüğünü kaydetti.

Anastasiadis’in bahse konu dönemde konuyu BM Genel Kurul toplantısı çalışmaları için gittiği New York’ta BM Genel Sekreteriyle görüştüğünü anımsatan Kusios, Rum Yönetiminin bunun akabinde, konunun BM Kurulu önünde ele alınması için talepte bulunduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin bu konuyla ilgili olarak toplandığını da hatırlattı.
BM Güvenlik Konseyi Başkanı’nın 2019 yılının Ekim ayında yapılan toplantının akabinde BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile BM’nin Maraş’la ilgili kararlara olan bağlılıklarını teyit ettiği bir açıklama yaptığını ve Rum hükümetinin ise BM Güvenlik Konseyinin bu kararını selamladığını anımsatan Kusios, Anastasiadis’in daha sonra konu hakkında BM Genel Sekreteri’ne mektup gönderdiğini anımsattı.

Anastasiadis’in direktifiyle Rum Dışişleri Bakanının ise ABD Dışişleri Bakanı ile AB’ye mektuplar gönderdiğini hatırlatan Kusios, Rum hükümetinin bunların haricinde birçok ülke ve özellikle de BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkeyle diplomatik temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Rum siyasi partileri de yaptıkları açıklamalarda “kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen Türk faaliyetlerini” kınarken, BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Aleem Siddique ise dün yaptığı açıklamada, BM’nin Maraş’la ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü ve BM’nin bu konuyla ilgili tezinin değişmediğini dile getirdi.
Haravgi gazetesi de “Türk Meydan Okumaları Brüksel’de” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Maraş konusunu Brüksel’de ikili düzeyde ortaya koyacağını yazdı.

Gazete Anastasiadis’in 20 Şubat’ta Brüksel’de düzenlenecek olan AB zirve toplantısı çerçevesinde AB liderliğiyle ikili temaslarda bulunacağını ve bu temasları sırasında Maraş konusunu da gündeme getireceğini kaydetti.
Haberinde, Güney Lefkoşa’daki Fransız Büyükelçiliği sözcüsünün Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarına yer vererek, Fransa’nın taraflardan ve müdahil taraflardan, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili kararlarına tam anlamıyla uymalarını beklediğini de aktaran gazete, sözde “Maraş Belediyesi” Başkanı Simos İoannu’nun ise

“Türkiye’nin Maraş’la ilgili planlamalarını gerçekleştirmesi durumunda, Kıbrıs sorunuyla ilgili konuşmayı bırakacaklarını” ileri sürdü.

İoannu, Belediye Meclisi’nin imkanlarının kısıtlı olmasından ötürü, hükümeti eylemde bulunmaya da çağırdı.

Politis gazetesi habere “Hükümetin Tepkisi Diplomatik Aşamada” başlığıyla yer verirken, Fileleftheros ise “Maraş’ın Kontrollü Olarak Açılması- Türk Planı: KKTC Pasaportu Takdim Ederek Geri Dönüşün Yolunu Açıyorlar-Tanınma İçin Açılış” başlıklı manşet haberinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Türkiye’nin planıyla ilgili açıklamalarına geniş yer verdi.

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