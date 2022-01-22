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Anastasiadis “Maraş’a Karşılık Ercan” Önermeye Hazırlanıyor İddiası

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Anastasiadis “Maraş’a Karşılık Ercan” Önermeye Hazırlanıyor İddiası
Anastasiadis “Maraş’a Karşılık Ercan” Önermeye Hazırlanıyor İddiası

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Maraş’a karşılık Ercan Havaalanı’nın BM kontrolüne verilmesi ana eksenindeki bir dizi Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) önereceği bir mektup göndermeye hazırlandığı ileri sürüldü.


Fileleftheros “Başkan’ın GYÖ Jesti” başlıklı haberinde bu hareketin, Anastaiadis’in, “uluslararası unsurun GYÖ ileri götürülmesi çağrısına olumlu cevabı” olduğunu yazdı.
Edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis’in önerilerinin ana eksenini Ercan Havaalanı’nın BM kontrolüne verilmesi ve buna paralel olarak KKTC’nin, BM’nin Maraş ile ilgili kararlarına uyması bulunuyor. 


Gazete diplomatik çevrelerin, “her kararın bir bedeli var. Şu anda istediğimiz Maraş’ı kurtarmak. Elde edilecek kâr ile zarar kıyaslandığında Maraş’ı kurtarmak her türlü bedelden ağır basar” yorumlarını öne çıkardı.


Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Perşembe gecesi RİK’e yaptığı açıklamada AB’deki ortaklarının, Maraş’taki Türk faaliyetlerine cevap olarak GYÖ’ler ileri götürmelerini telkin ettiği açıklamasına işaret eden gazete bu yönde ağır baskı yapan ülkelerden birinin, Türkiye’ye yaptırımlara karşı çıkan Almanya olduğunu yazdı. Almanya’nın “krizi hafifletmek için, güven yaratıcı önlemler gerekir” telkinini son dönemde birçok kez dile getirdiğini ekledi.


Avrupalı ortaklarının bu mesajları ve BM Güvenlik Konseyi’nde kaydedilen benzer tavrın Rum yönetimini etkilemiş göründüğüne dikkat çekilen habere göre Kasulidis, perşembe akşamki açıklamasında “Başkan, ciddi güven yaratıcı önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söyledi” dedi, şunları ekledi:


“Başkan, Timbu (Ercan) Havaalanı’nın BM’nin yönetimi altına verilmesini ve buna karşılık BM’nin kapalı Maraş ile ilgili kararlarının uygulanmasını başlangıç pozisyonu olarak tarif etti. Bu bölge (kapalı Maraş) yasal sakinlerinin geri dönmesi hedefiyle BM’nin gözetimine verilmelidir. Hükümet, bugün yasadışı olan Timbu Havaalanı BM’nin kontrolüne verilirse ambargo dediklerinin ve dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun kalkması demek olur.”

 


“BU JEST REDDEDİLMEZSE BAŞKA ALTERNATİFLER DE VAR”


Gazete Rum yönetiminin, Anastasiadis’in bu “jesti” reddedilmezse Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmek niyetinde olduğu başka hareketlere de hazırlandığını yazdı. Kasulidis’in Anastasiadis’in atacağı GYÖ adımlarına göndermede bulunarak “alternatif öneriler de var, bırakın şimdi değil, zamanı geldiğinde sunalım” dediğini aktardı.


Gazeteye göre Rum yönetiminin BM Genel Sekreterliği ve AB yetkililerinin fırsatı yakalayıp Anastasiadis’in GYÖ önerisini ileri götürmesini bekleyeceğini ima eden Kasulidis önümüzdeki dönemde gerek AB yüksek Temsilcisi Josep Borrell gerek BM genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs temsilcisi Colin Stewart ile “Anastasiadis’in jestleri prizması altında” GYÖ’ler konusunu görüşecek.


Yoannis Kasulidis  “Biz bazı hareketlerde bulunmalı ve aynı zamanda uluslararası unsurun ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin Ankara’ya yöneldiğini görmeyi beklemeliyiz. Şartlar oluşursa (GYÖ’leri kast ederek) bu, daimi üyelerin Ankara’yı ikna etmek için iyi niyet misyonlarını kullanmaya gelecekleri yer olacak” dedi.


Rum tarafının, KKTC’nin ayrı egemenlik ve iki devlet çözümü tezini kabul etmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Kasulidis “Türk tarafı sadece iki ayrı devlet çözümü istediğini söylemiyor, bunu,   müzakerelerin devam etmesi için de talep ediyor” dedi. 

 


“EASTMED’İN EKONOMİK AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMADIĞINI LEFKOŞA DA ATİNA DA BİLİYOR”


Gazete devamla Kasulidis’in RİK’e açıklamasında EastMed doğal gaz boru hattının ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığını Rum yönetiminin de Yunanistan’ın da bildiğine işaret ederek “Bu bilgiler bizim de, Yunan hükümetinin de elinde olan bilgilerdir, İsrail hükümetinin de bilgisinde olması gerek.   Müdahil üç ülkenin de beklediği, boru hattı inşaatının ekonomik açıdan kârlı olmadığının teyit edilmesidir” dediğini aktardı.

 


İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ


Kasulidis’in dün İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Oren Anoik ile Güney Kıbrıs-İsrail stratejik ortaklık ilişkisi, ABD ile 3+1 oluşum, enerji inisiyatifleri ve çoklu iş birliği mekanizmaları yanında, EastMed boru hattı konusunu görüştüğü kaydedildi. 

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