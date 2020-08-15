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Anastasiadis: Maraş'ın yerleşime açılması Türkiye'nin Avrupa perspektifini olumsuz etkiler

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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş’ın yerleşim ve turizme açılmasının Türkiye’nin Avrupa perspektifini olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Anastasiadis: Maraş'ın yerleşime açılması Türkiye'nin Avrupa perspektifini olumsuz etkiler

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Meryem Ana'nın Göğe Yükselişi bayramı vesilesiyle Prodromos dağ köyünde düzenlenen kilise ayininin ardından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Gazimagosa kentine bağlı Maraş'ın mevcut statüsünü yürürlükteki Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olarak yerleşim ve turizme açarak ihlal etmesinin Türkiye’nin Avrupa perspektifini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Türk ve Rum basınında yer alan Kapalı Maraş bölgesinin turizme açılmasına ilişkin iddiaları yorumlayan Anastasiadis, "Böyle bir karar, yalnızca Güvenlik Konseyi (BM) veya Avrupa Konseyi'ne yapılacak itirazlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin tüm Avrupa rotasının askıya alınmasına neden olacağından, Türkiye bunun maliyetini iyi hesaplamalıdır" ifadelerini kullandı.

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