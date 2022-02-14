Anastasiadis Maronit Yortusunda Konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maronitlerin dinamik ve üretici, memleketin kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişimine aktif katkıda bulunan ve adanın yeniden birleşmesi için gösterilen çabalara öncülük eden bir topluluk olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maronitlerin dinamik ve üretici, memleketin kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişimine aktif katkıda bulunan ve adanın yeniden birleşmesi için gösterilen çabalara öncülük eden bir topluluk olduğunu söyledi.



Alithia gazetesinin haberine göre, Lefkoşa Rum Kesimi’nde dün düzenlenen “Ay.Marona” yortusunda konuşan Anastasiadis, hükümetin almış olduğu, Maronit dini ile kültürel mirasın korunması için büyük önem arz eden, ayrıca “mahsurların” yaşam koşullarının iyileştirmeye yönelik kararlar ve yapacağı eylemlerden bahsetti.



Habere göre Anastasiadis, konuşmasında “Maronit Evi” adlı kültür merkezi açıldığına, Koruçam’da spor tesisleri inşa edilmesi için finansman sağlandığına, ortak faydaya yönelik çalışmaların hayata geçirildiğine, “mahsurların” evlerinin tamir edildiğine, Maronit köylerine sağlık personeli gönderildiğine ve Koruçam’daki okulun yeniden çalışması için eylemde bulunulduğuna işaret etti.



Anastasiadis, 6 Maronit Kilisesi’nin restorasyonunun tamamlandığını da sözlerine ekleyerek, Rum Bakanlar Kurulu’nun devlet ile Ortodoks Kilisesi arasındaki vergi anlaşmasının Maronit, Ermeni ve Latin Kiliseleri’ne de uygulanması kararı aldığını anımsattı.