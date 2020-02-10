  • BIST 120.822
  • Altın 303,710
  • Dolar 5,9985
  • Euro 6,5675
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Anastasiadis Maronitlere Verdikleri Desteğe Dikkat Çekti

» »
Anastasiadis Maronitlere Verdikleri Desteğe Dikkat Çekti
Anastasiadis Maronitlere Verdikleri Desteğe Dikkat Çekti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maronit kilisesinin kurucusu ve koruyucusu olduğuna inanılan “Ayiu Marona” için Lefkoşa’nın Rum kesimindeki “Panayia Ton Hariton Katedrali”nde düzenlenen ayin çerçevesinde, Rum Yönetiminin Maronit cemaatine verdiği desteğe dikkat çekti.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Anastasiadis, 252 bin Euro harcayarak “Marona Evi” kültür merkezini açtıklarını, Maronit Başpiskoposluğuna verilen yıllık ödenek dışında Rum Ortodoks Kilisesi ile vergiler konusunda yaptıkları anlaşmayı Maronit, Latin ve Ermeni kiliseleri için de uyguladıklarını, Maronite Sporting Center isimli çok amaçlı merkezin kurulması için proje ve gerekli inceleme gideri olarak 80 bin Euro harcadıklarını söyledi.
Anastasiadis ayrıca  Koruçam’da spor tesisi kurulması için Maronit Kilisesi’ne 195 bin Euro ödenek verdiklerini, K

KTC’deki Maronit köylerine yeniden yerleşmeleri için verilmekte olan teşvikler dışında Genç Çiftlerin Yeniden İskanı Planı’nın da uygulandığını, KKTC’deki Maronit köylerindeki yaşlıların bakımı için hemşire atadıklarını

, KKTC’deki Maronit kiliselerinin ve diğer anıtlarının tamir ve restorasyonunu Kültürel Miras Komitesi aracılığıyla başardıklarını anlattı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trodos’a Giden Bütün Yollar Kar Yağışı Yüzünden Kapandı08 Şubat 2020 Cumartesi 13:47
  • Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Ekiplerini “Spıtfıre” Bölgesinden Geri Çektiği Haber Verildi08 Şubat 2020 Cumartesi 13:42
  • Güney Kıbrıs füze satın alıyor08 Şubat 2020 Cumartesi 11:50
  • Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Yeni Büyükelçisi Theoharis Lalakos Oldu08 Şubat 2020 Cumartesi 11:43
  • Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında: “Akıncı’dan cesur açıklamalar”07 Şubat 2020 Cuma 15:18
  • Trodos’ta yollar kapatıldı07 Şubat 2020 Cuma 14:23
  • Rum Gazetecilerden Türk Gazetecilere Para Yardımı07 Şubat 2020 Cuma 12:52
  • Rum Meclisi, Koronavirüse Karşı Alınan Tedbirler Konusunda Bilgilendirildi07 Şubat 2020 Cuma 12:11
  • Peynir Üreticilerinden Hellim Konusunda Yeni Talepler07 Şubat 2020 Cuma 11:54
  • Limasol’da Sivrisinek Problemine Karşı Drone Kullanılması Gündemde07 Şubat 2020 Cuma 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti