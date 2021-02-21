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Anastasiadis masada AB'yi de istiyor

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resmi konferansta AB’nin temsiliyetine vurgu yaptı
Anastasiadis masada AB'yi de istiyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resmi konferansta AB’nin temsiliyetine vurgu yaptı.

Güneydeki haber kaynaklarına göre,  Anastasiadis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, dün öğleden sonra telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis ile Leyen’in, Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resmi konferanstaki AB temsiliyetinin gerekliliğini ele aldıklarını belirtti.

Kusios, Anastasiadis ile Leyen’in görüşme sırasında, BM kararları ve AB ilkleri temelinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması hedefiyle, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için gayri resmi konferansı toplaması kararına bağlı olarak Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda görüş alış verişinde bulunduğunu da ifade etti.

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