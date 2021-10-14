  • BIST 1.411,750
  • Altın 530,45
  • Dolar 9,1450
  • Euro 10,5900
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Anastasiadis, Merkel İle Telefonda Görüştü

» »
Anastasiadis, Merkel İle Telefonda Görüştü
Anastasiadis, Merkel İle Telefonda Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile dün telefonda görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Merkel’den Kıbrıs sorunu müzakerelerinin uzlaşılmış çerçevede yeniden başlaması ve Türkiye’nin tüm “yasadışı eylemlerinin” sona ermesi yönünde baskı yapmasını istediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Merkel’i, BM temsilcisinin atanmasındaki gecikme ve “Maraş ile Kıbrıs’ın deniz bölgesi içerisindeki Türk tahrikleri” de dahil Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirdiğini kaydetti.

Haberde, Anastasiadis’in Merkel ile aralarındaki gerek siyasi, gerekse şahsi düzeydeki ezeli, yakın ve samimi dostluğun da altını çizdiği belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 Bebek Temaslı!14 Ekim 2021 Perşembe 18:45
  • Rum Polisi Tutuklu Azeri Konusunda Artık Terör Senaryosu Üzerinde Duruyor14 Ekim 2021 Perşembe 18:40
  • Güney Kıbrıs’ta Hububat Yetersizliği Baş Gösterdi14 Ekim 2021 Perşembe 18:35
  • Anne ve Kızları Araç Kundaladılar!14 Ekim 2021 Perşembe 18:30
  • KKTC’deki Hükümetin İstifası Rum Basınında…14 Ekim 2021 Perşembe 18:25
  • Hırsızlık Çetesi Yakalandı!14 Ekim 2021 Perşembe 18:25
  • Karısını Yastıkla Boğmaya Çalışan Adam Yakalandı14 Ekim 2021 Perşembe 18:20
  • Theopemptu: “Havai Fişeklerin Yeraltı Dünyasıyla İlgisi Var”14 Ekim 2021 Perşembe 18:15
  • Ksilafagu’daki Patates Heykeli Gündem Oldu14 Ekim 2021 Perşembe 18:10
  • Hristodulidis, Türkiye ve KKTC’yi Şikâyet Ediyor13 Ekim 2021 Çarşamba 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti