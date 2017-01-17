Anastasiadis Merkel ve Juncker’le görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bazı AB yetkilileriyle telefonda görüşerek Cenevre görüşmeleri ve Türkiye’nin izlediği tutum hakkında “bilgi verdiği”, ayrıca Mont Pelerin’deki görüşmelerde yer alacak Rum heyetin de belli olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Güçlülere Yöneliyor – Başkan’dan Asıl Oyuncularla Telefon Görüşmeleri, Erdoğan’ın Tutumunu Ortaya Koyuyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le telefonda görüştüğünü yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Merkel ve Juncker’le gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Cenevre görüşmelerinin sonucu ve özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumu hakkında bilgi verdi.

Gazete, Rum hükümetinin, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre’deki tutumu ve Erdoğan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların iyimser olmalarına engel olduğu mesajını ilettiğini öne sürdü.

Haberde, Anastasiadis’in ayrıca, görevinden ayrılan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve yeni başkan yardımcısı Mike Pence’in yanı sıra, İngiltere Başbakanı Teresa May’le de telefon görüşmeleri gerçekleştireceği kaydedildi.

RUM TEKNİK HEYETİNDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Gazete haberinin devamında, yarın Mont Pelerin’de başlayacak teknik heyet görüşmelerine katılacak Rum heyette yer alan isimlerin belli olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in başkanlık edeceği heyette Tumazos Çelebis, Brüksel’de görev yapmakta olan Yarbay Neogitos Pahulidis, akademisyen Aris Konstantinidis, Rum başkanlık sarayında diplomat Pandelis Pandelidis ve Mavroyannis’in bürosunda görev yapmakta olan iki diplomat yer alacak.

Gazete, Mont Pelerin’deki görüşmelerde BM’nin taraflara güvenlik konusunda sorular yöneltip yanıtlarını isteyeceğini, tarafların verdikleri yanıtlarla ortak bir tez oluşturulmasına çalışılacağını belirtirken, Mont Pelerin’deki bu görüşmelerden çıkacak sonucun yeni konferansın ne zaman olacağını da belirleyeceğini ve BM’nin konferansın Ocak ayı sonunda yapılması arzusunda olduğunu yazdı.

“BOŞUNA GÜRÜLTÜ”

Öte yandan Alithia gazetesi: “Boşuna Gürültü” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de sunduğu haritada Güzelyurt (Morfu) ile Erenköyü (Kokkina) birleştirme talebinin olmadığını yazdı.

Gazete, elde ettiği ve Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis tarafından da doğrulanan bilgilere göre, Kıbrıs Türk tarafının geçtiğimiz Perşembe günü sunduğu yüzde 29,2’lik talepte bulunduğu ve Türkiye’nin de onayı olduğu varsayılan haritada Güzelyurt ile Erenköy arasında bölgenin iade edilmesi gibi bir talebin olmadığını iddia etti.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla Rum iç siyasetini ilk kez karıştırmadığını ve Anastasiadis karşıtı olan partilerin sorgusuz sualsiz bu açıklamaları benimseyerek “boşuna şamata yarattığını” öne süren gazete, siyasette açıklamaların değil yazılı sunulan belgelerin geçerliliği olduğunu hatırlattı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Mont Pelerin’e gidecek teknik heyetin beş kişiden oluşacağını ancak Rum sözcünün dün bu isimlere değinmekten kaçındığını da yazdı.