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Anastasiadis Metsola ile bir araya geldi

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu sabah Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile bir araya geldi.
Anastasiadis Metsola ile bir araya geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu sabah Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile bir araya geldi.
Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından karşılandı ve daha sonra görüşmeye geçildi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, kabul edilemez statükonun sonlandırılması, Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi çabalarında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği’nin desteğine dayalı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Metsola’ya Kıbrıs sorunundaki mevcut durum ile Türk tarafının BM tarafından temsilci atanmasını ret etmesine ve iki devlete dayalı çözümde ısrar etmesine bağlı olarak var olan çıkmaz hakkında bilgi verdiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının bugünkü çıkmaza çıkış sağlanması için inisiyatifler üstlenmeye ve yorulmak bilmeksizin çalışmaya devam edeceği teyidinde de bulundu.
Metsola’ya aynı zamanda Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin önerisi konusunda da bilgi verdiğini söyleyen Anastasiadis, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin önkoşulların olabilmesi için Türkiye’nin “uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı faaliyetlerini sonlandırması” gerektiğini de savundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise açıklamasında Avrupa’nın Kıbrıs sorununa yönelik desteğini dile getirirken “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa’nın hiçbir zaman bütün olamayacağını” savundu.
Metsola, Güvenlik Konseyi kararları uyarınca iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için müzakerelere yeni bir enerji kazandırma zamanının geldiğini de söyledi.

Metsola ayrıca Maraş’ın çatışma noktası değil iki toplumlu iş birliğinin bir örneği olması gerektiğini ifade etti.
Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis ve Metsola açıklamaları sırasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinden dolayı Kraliyet ailesine ve İngiliz halkına yönelik taziyelerini sundular.

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