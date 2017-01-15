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Anastasiadis: "Mevlüt, Türkiye’nin tezlerini biliyoruz"

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Anastasiadis: "Mevlüt, Türkiye’nin tezlerini biliyoruz"
Politis gazetesi, Cenevre’deki Kıbrıs konferansı çerçevesinde yaşanan bazı diyaloglara yer verdi.

Politis gazetesi ilgili haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, uluslararası konferansın açılışı sırasındaki konuşmasının başında, iki sıfatla “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı” ve Kıbrıs Rum lider olarak burada yer aldığını açıkça dile getirdiğini belirtti.

Anastasiadis’in “Kıbrıs Cumhuryeti”ni temsil etmesine ilişkin açıklamasının TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yanıtsız kalmadığını, “Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanımadığını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis ise bunun üzerine Çavuşoğlu’na yönelik olarak “Mevlüt, Türkiye’nin tezlerini biliyoruz, bu konuda kalmak istemiyorum, ne de zıtlık istiyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olarak buradayım, bunu sizde çok iyi biliyorsunuz”  ifadesini kullandı.

Gazete haberinde ayrıca, Kıbrıs’ta yapılan müzakereler içerisinde, görüşlerinin bilinmesine karşın,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hiç bu konuya müdahil olmayacağının söylenmesinin de önemli bir konu olduğunu yazdı.

ÇİPRAS KOCAS’I YALNIZ BIRAKTI

Öte yandan Alithia gazetesi, Yunanistan Başbakanlığı’ndan, Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın anlaşılmayan tutumunun sonucu olarak konferansın bir sonraki aşamasına Kocas’ın değil, Başbakan Aleksis Çipras’ın katılacağı şeklindeki bilgilerin sızdırıldığını belirtti.

Gazete Yunanistan Başbakanlığı’nın açıklamalarında Cenevre konferansının Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabaları açısından kritik bir adım olduğuna da dikkat çekildiğini yazdı.

Habere göre söz konusu açıklamada Yunan Hükümeti’nin, adil ve kalıcı bir çözüm için yaratılan dinamiği korumaya kararlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümetlerinin, koordineli ve işbirliği içerisinde çözüme yönelik olarak birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği de belirtildi.

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