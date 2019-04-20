Anastasiadis, Mitsotakis ve Fabıus ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Yunanistan’daki Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kiriakos Mitsotakis ile dün bir görüşme yaptığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre, dün sabah Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki girişimlerine destek belirten Mitsotakis, özlü ilerlemeye ilişkin olarak ise temkinli iyimserlik ifade etti.

Anastasiadis’le görüşmelerinde Kıbrıs sorunu ve diğer konuları ele aldıklarını ifade eden Mitsotakis, BM Genel Sekreterinin rapor taslağıyla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirildiğini de söyledi.

Habere göre, Anastasiadis’in girişimlerine yönelik güvenini ve desteğini yinelediğini belirten Mitsotakis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin müzakere edilemeyecek tezleri temelinde, özlü bir ilerleme sağlanmasının mümkün olduğu konusunda ise temkinli iyimserliğini” ifade etti.

Görüşmede Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili gelişmeleri ele aldıklarını da söyleyen Mitsotakis, bunun hem Yeni Demokrasi Partisi, hem de DİSİ Partisi için kritik bir mücadele teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

ANASTASİADİS FABİUS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’ta bulunan Fransa Anayasa Konseyi Başkanı ve eski Başbakanı Laurent Fabius ile görüştüğünü haber verdi.

Fabius’a Güney Kıbrıs’taki Avrupa Üniversitesi tarafından fahri doktor ünvanı verildiğini ve Fabius’un bunun için adaya geldiğini yazan gazete, Anastasiadis ile Fabius arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler aynı zamanda Anastasiadis’in iklim değişikliğiyle mücadele edilmesine yönelik bölgesel eşgüdümde bulunulmasına dair önerisinin ele alındığını kaydetti