  • BIST 2.176,22
  • Altın 831.28229
  • Dolar 14.7755
  • Euro 16.6425
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Anastasiadis Mülteci Sorunuyla İlgili Telekonferansa Katıldı

» »
Anastasiadis Mülteci Sorunuyla İlgili Telekonferansa Katıldı
Anastasiadis Mülteci Sorunuyla İlgili Telekonferansa Katıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in düzenlediği mülteci sorunu konulu telekonferansa katıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin artan mülteci akışı nedeniyle büyük bir yük altında olduğunu ve bu mültecilerin Türkiye’den KKTC’ye, oradan da Güney Kıbrıs’a organize ve sistematik şekilde gönderildiğini iddia etti ve ilgili rakamları sundu.

Anastasiadis, AB’nin ve Rum Yönetimi’nin diğer müttefiklerinin, Güney Kıbrıs’a bu yönde acilen yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haberde, telekonferans toplantısının Brüksel’de yarın gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı öncesinde ön hazırlık toplantısı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneydeki siyasi partiler arasında Türkiye ile ilgili iç cephede zıtlaşmalar yaşandı15 Aralık 2021 Çarşamba 12:34
  • Hristodulidis, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü15 Aralık 2021 Çarşamba 12:32
  • Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a Hediye Ettiği Gemi14 Aralık 2021 Salı 19:53
  • Purnara Mülteci Kampı’nda İnsani Olmayan Koşullar14 Aralık 2021 Salı 19:31
  • Güneyde “Omicron” Varyantı Nedeniyle 9 Yeni Tedbir14 Aralık 2021 Salı 19:13
  • Lefkara Köyüne Ödül14 Aralık 2021 Salı 18:43
  • BM’ nin Dünya Ay Günü İle İlgili Açıklaması Güney Kıbrıs’tan Yapılacak14 Aralık 2021 Salı 18:14
  • Anastasiadis, Katar Elçiliğinin Açılışında Konuştu14 Aralık 2021 Salı 17:34
  • Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Toplantısından Karar Çıkmadı14 Aralık 2021 Salı 17:21
  • Mısır Dışişleri Bakanı Bugün Güney Kıbrıs’ta14 Aralık 2021 Salı 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti