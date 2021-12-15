Anastasiadis Mülteci Sorunuyla İlgili Telekonferansa Katıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in düzenlediği mülteci sorunu konulu telekonferansa katıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin artan mülteci akışı nedeniyle büyük bir yük altında olduğunu ve bu mültecilerin Türkiye’den KKTC’ye, oradan da Güney Kıbrıs’a organize ve sistematik şekilde gönderildiğini iddia etti ve ilgili rakamları sundu.

Anastasiadis, AB’nin ve Rum Yönetimi’nin diğer müttefiklerinin, Güney Kıbrıs’a bu yönde acilen yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haberde, telekonferans toplantısının Brüksel’de yarın gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı öncesinde ön hazırlık toplantısı niteliği taşıdığı ifade edildi.