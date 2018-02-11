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SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Anastasiadis: "Müzakereler yeniden başlamalı"

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Anastasiadis: "Müzakereler yeniden başlamalı"
Anastasiadis, Yunanistan gazetesi “Ta Nea”ya verdiği demeçte, “Kıbrıs sorununda durgunluk devam ettikçe bölünme tehlikesinin de daha görünür hale geldiğini, bu yüzden müzakerelerin, belirlenmiş temel içerisinde başlaması gerektiğini” söyledi.

Rum basınınnda yer alan haberlere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiyenin açıklamaları nedeni ile müzakerelerin belirlenmiş statüde gerçekleşmesini şu an için olası görmediğini de ifade ederek, Rum Ulusal Konsey toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeyi talep edeceğini yineledi.

Anastasiadis, müzakerelerin temelinin ve statüsünün belirlenmiş olduğunu, herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini belirtirken yeni görev süresi olan beş yıllık dönemde önceliğinin Kıbrıs sorununun çözümü, ekonomik kalkınma ve enerji planlarını hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bir radyo programına yaptığı açıklamada, Anastasiadis yüzünden müzakere sürecinde yaşanan gecikmenin bir sabah Kıbrıs’ta iki ayrı devletle uyanma tehlikesini açık hale getirdiğini söyledi.

Kiprianu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeniden girişim başlatmak için iki liderden bazı koşulları kabul etmelerini talep ettiğini ancak Anastasiadis’in bundan bahsetmeyerek iç konularda uzlaşıya varılması ve ardından devam edilmesi koşulunu koyduğunu anlattı.

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