Anastasiadis NATO çalışma yemeğinde Kıbrıs sorununun barışı tehdit eden bir "açık yara" olduğunu söyledi ve Erdoğan ile de görüştü

Anastasiadis Avrupa-Atlantik çalışma yemeğinde Kıbrıs sorununun barışı tehdit eden bir "açık yara" olduğunu söyledi ve Erdoğan ile de görüştü

"Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Avrupa-Atlantik çalışma yemeğinde Kıbrıs sorununun barışı tehdit eden bir "açık yara" olduğunu söyledi ve Erdoğan ile de görüştü

Dün gece, Nikos Anastasiadis, Madrid'deki Avrupa-Atlantik çalışma yemeğinin çalışmasındaki pozisyonunda, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasına izin verecek koşulların yaratılmasına olan bağlılığını yineledi.

Kıbrıs sorunu, sürdüğü sürece Doğu Akdeniz ve Avrupa'da barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit edecek bir "açık" durumda.

Kaynak: Kıbrıs Haber Ajansı