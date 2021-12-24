Anastasiadis-Neofitu Görüşmesi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, geçen Çarşamba sabahı, 2023 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde DİSİ’den adaylığını açıkladığı, aynı günün akşamında ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve bazı DİSİ mensuplarıyla Lefkoşa Rum kesiminin tanınmış bir restoranında yemek yerken görüntülendiği haber verildi.



Alithia gazetesi “Bir Fotoğraf, Binlerce Kelime” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, bahse konu yemeğe ait fotoğrafın basında yer almasının, Anastasiadis’in, ‘DİSİ partisinin 2023 yılındaki başkanlık seçimlerine, planlı parti içi prosedürlerinden ortaya çıkacak tek bir adayla katılması gerektiği’ne dair mesajı olarak yorumlandığını yazdı..



Siyasi bir kaynak da gazeteye açıklamasında “Anastasiadis’in mesajının, kendisini parti içi birliğin ilgilendirdiği” şeklinde olduğunu aktardı.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Neofitu’nun başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklaması konusunda dün kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, Neofitu’nun adaylık açıklamasının, kendisinin açıklamada bulunacağı bir konu olmadığını belirtti.



Anastasiadis, tüzükte ve parti mevzuatında belirtildiği üzere, parti başkanının ve başka bir üyenin, arzu etmesi halinde talepte bulunmasının veya aday seçmesinin hakkı olduğuna işaret etti.



Neofitu’yla bir araya geldikleri yemek konusunda ise Anastasiadis, ortak arkadaşları tarafından davet edildiklerini ve önümüzdeki yortular arifesinde bir bardak içmek için buluştuklarını dile getirdi.



Başka bir kişinin başkanlık seçimleri için aday olması konusundaki bir soruya ise Anastasiadis, bunun bilgisinde olmadığını ve olasılıkları yorumlayamayacağını ifade ederek, kesin olan şeyin kendisinin aday olmayacak olması olduğunu sözlerine ekledi.



Gazete, Anastasiadis’in başkanlık seçimleri ve adaylar konusunda pozisyon almaktan kaçındığına işaret etti.



Haravgi gazetesi ise haberinde, Neofitu’nun başkanlık seçimleri çerçevesinde, eskiden ELAM’a mensup olan bir kişiyle (Yorgos Hacıioannu) işbirliğinde bulunduğunu ve bu kişinin Neofitu’nun yakın çalışma arkadaşı olduğunu yazdı.