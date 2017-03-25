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Anastasiadis New York temaslarından memnun

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Anastasiadis New York temaslarından memnun
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerek yatırım alanında, gerekse siyasi alanda yaptığı temaslardan memnun kaldığı haber verildi.

JHONSON ANKARA’YA MESAJ İLETECEK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerek yatırım alanında, gerekse siyasi alanda yaptığı temaslardan memnun kaldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis, New York ziyaretinin birinci ve ikinci kısmının tamamen başarılı geçtiğini ifade etti.

Yatırım forumuyla ilgili ilk kısımda, büyük şirketlerden ve yatırım fonlarından  ilgilerin olduğunu belirterek, bunun önemine vurgu yapan Anastasiadis, ikinci kısım olan siyasi temaslarla ilgili olarak ise, BM Genel Sekreteri, Slovakya Dışişleri Bakanı ve BM Genel Kurulu 72’inci zirve toplantısının başkanı, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiğini söyledi.

Anastasiadis, bu temaslarında, devletin işleyişi, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların gelecekteki güvenliğiyle ilgili önemli alanlarda karşı karşıya oldukları sorunları ve zorlukları, ayrıca eğer doğru bir şekilde, AB ilke ve değerleri temelinde, demokrasi ilkesinde, müktesebata saygı içerisinde çözülmezse ne kendisi, ne Kıbrıslı Rumlar tarafından, kabul edilecek bir çözüme ulaşılması mümkün olmayacağı, gibi genel sorunları izah etme imkanına sahip olduklarını belirtti.

Anastasiadis kendi tezlerinin tamamen mantığa uygun olduğu ve argümanlarla anlatmalarıyla hem doğru bir şekilde dinlendikleri, hem de tam anlamıyla anlaşıldıklarına dair düşüncesini dile getirdi.

Öte yandan diplomatik kaynaklara göre Anastasiadis-Johnson görüşmesinde, İngiliz Bakan’ın Anastasiadis’in özellikle güvenlik konusunda ortaya koyduğu tezleri anlayışla karşıladığını kaydeden gazete, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un, sürecin ilerlemesi ve iyi bir sonuna varmasına yönelik Londra’nın ilgisini dile getirdiğini kaydetti.

Habere göre açıklamasında Johnson’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine işaret eden  Anastasiadis, Johnson’un, her iki toplum tarafından da kabul edilecek bir anlaşmaya nasıl ve ne şekilde ulaşılacağının anlaşılması için mesaj ve tezler aktaracağına dair inancını belirtti.

ANASTASİADİS YAZDA TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLİR

Öte yandan Politis gazetesi son günlerde New York ve Washington’da Amerikanların Kıbrıs sorununa yönelik ilgisinin saptandığına işaret ederek, bilgilere göre Anastasiadis ile ABD Başkanı Donald Trump’un muhtemelen yaz ayında görüşmesine yönelik ilk temasların yapıldığını savundu.

HRİSTODULİDİS’İN WASHINGTON TEMASLARI

Gazete haberinde Washington’da temaslarda bulunmakta olan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in Beyaz Saray Personel Şefi Reince Priebus ile görüştüğünü, ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ofisinde temaslarda bulunduğunu aktardı.

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