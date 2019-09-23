Anastasiadis noktayı koydu! "Ülke Türk tehdidi altındayken Kıbrıs'la ilgili bir konferans mümkün görünmüyor"

"Ülke Türk tehdidi altındayken Kıbrıs'la ilgili bir konferans mümkün görünmüyor"

Rum lider Anastasiadis, New York'ta yapacağı görüşmelerin öncesinde yaptığı açıklamada "Ülke Türk tehdidi altındayken Kıbrıs'la ilgili bir konferans mümkün görünmüyor" dedi.

Rum lider Nikos Anastasiadis, “ülke Türkiye’nin tehdidi altındayken Kıbrıs’la ilgili bir konferans yapılmasının mümkün görünmediğini” savundu.

Gelecek hafta BM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapacak olan Rum lider Anastasiades, New York’a varışında gazetecilere, kapsamlı bir diyaloğun başlamasına izin verecek referans şartlarının hazırlanması çabalarına katkıda bulunacak siyasi iradesi ve kararlılığının olduğunu bildirdi.

Anastasiadis, “Bu yılki Genel Kurul, Birleşmiş Milletler’in yapıcı bir diyaloğun başlaması için referans şartları üzerinde anlaşma çabalarına rast gelmiştir. Crans-Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerden bu yana elde etmeye çalıştıklarımıza katkıda bulunma kararlılığı ve siyasi iradeye sahibim” dedi.

Bu hafta iki tarafın da sınanacağını ifade eden Anastasiadis, “Kıbrıs Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin girişimini yıkacak taraf olmayacağına inandığını” söyledi.

Anastasiadis, Lute’un ilk gün, yani 2 Eylül’de hazırladığı ve kendisinin de kabul ettiği ilk belgede ısrar ettiği 9 Ağustos gayrı resmi görüşmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı ile neye karar vermişlerse hepsine taahhüdünün devam ettiğini belirtmek istediğini kaydetti.

27 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileri, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları’yla yapacağı görüşmeyi önemli olarak niteleyen Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında da Türkiye’nin faaliyetlerini anlatacağını belirtti.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin bir diyalogun başlatılması önerisini yaptığı bir zamanda, “Türkiye’nin, Münhasır Ekonomik Bölge’de Kıbrıs’ın egemenliğini sorgulamasının veya karada Varoşa bölgesini yerleşime açma yönünde açıklamalar yapmasının akla uygun olmadığını” savundu.

Anastasiadis, Yunan hükümetiyle yakın çalışma içinde bulunduğunu, perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmadan sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’le görüşeceğini bildirdi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri sürerken Genel Sekreterin üçlü toplantıyı ve sonra Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi bir konferansı nasıl toplayacağı sorusuna Anastasiadis, bunun fayda sağlamayacağını ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia eden Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs’la ilgili bir konferans düzenlemeyeceğinden emin olduğunu söyledi.