Anastasiadis olumlu veya olumsuz bir tablo çizmek istemedi

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yaparak atmosferin güzel olduğunu ancak önemli olanın sonuca varmak olduğunu belirterek Kıbrıslı Rumların endişelerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi...

Güney Lefkoşa’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayına dönüşünde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, görüşmede müzakerecilerin liderleri çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini ve yarın da çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Anastasiadis, taraflar arasında hala farklılıklar olduğunu ifade ederek olumlu veya olumsuz bir tablo çizmek istemediğini kaydetti. Türkiye’nin yarından itibaren 30 Haziran’a kadar Ada’nın doğusu için NAVTEX ilan etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kıbrıslı Rum lider, bu gibi gelişmelerin istenilen atmosferin oluşturulmasına yardımcı olmadığını dile getirdi. Anastasiadis, bir taraftan Türkiye’nin provokasyonları dururken diğer yandan güven artırıcı önlem (GAÖ) konuşmanın mümkün olmadığını kaydetti.