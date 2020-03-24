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Anastasiadis: Önlemlere uyulmazsa bir sonraki adım istisnasız sokağa çıkma yasağı olur

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Anastasiadis: Önlemlere uyulmazsa bir sonraki adım istisnasız sokağa çıkma yasağı olur
Anastasiadis: Önlemlere uyulmazsa bir sonraki adım istisnasız sokağa çıkma yasağı olur

Güney Kıbrıs’ta 116 olan koronavirüs pozitif vaka sayısı 124’e yükseldi.

Rum yetkililer bugün 8 yeni pozitif vakanın daha kaydedildiğini ayrıca 2 kişinin hayatını kaybettiğini de açıkladı. Buna göre Güney’de hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.Bu arada, Güney Kıbrıs’ta da kısmi sokağa çıkma yasağı başladı.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum kesiminde bugün koronavirüs dolayısıyla iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve Rum halkını uyardı.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, Twitter’da yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

“Bugün salgın sonucunda iki vatandaşımızı kaybettik. önlemlere tam anlamıyla uyulmaması durumunda, sonuçların herkes açısından asimetrik olacağının farkına varmalıyız. bu savaşı kazanmamız için, evlerinizde, sığınaklarınızda kalın..İçişleri bakanı ile inovasyon müsteşarının açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasından ötürü, şunu netleştirmek istiyorum: eğer açıklanan yeni önlemler suistimal edilir veya bunlara uyulmazsa, bir sonraki  adım, istisnalar olmadan sokağa çıkma yasağı olacaktır.”

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