  • BIST 1.409
  • Altın 500,165
  • Dolar 8,6704
  • Euro 10,3312
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Anastasiadis Operasyon Geçirecek

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün özel bir hastane olan American Medical Center’de operasyon geçireceği belirtildi.
Anastasiadis Operasyon Geçirecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün özel bir hastane olan American Medical Center’de operasyon geçireceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bugün kifoplasti (omurganın travmaya bağlı ve patolojik kırıklarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntem) operasyonu yapılacağını yazdı.

Operasyonun kısa sürmesinin hesaplandığını belirten gazete Anastasiadis’in müdahalenin ardından bu akşam ya da en geç yarın taburcu olmasının da beklendiğini yazdı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanı Annita Dimitriu10 Haziran 2021 Perşembe 17:15
  • Maraş’ta sahillerin açılması Rum basınında: “Sahiller yasa dışı açılıyor”10 Haziran 2021 Perşembe 12:49
  • Güneyde Perşembe Gününden İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırılıyor!10 Haziran 2021 Perşembe 12:18
  • Güney’de 77 yeni vaka ve 2 can kaybı09 Haziran 2021 Çarşamba 22:29
  • Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 56,5’inin ilk doz koronavirüs aşısını oldu09 Haziran 2021 Çarşamba 14:27
  • Güney'de Covid-19’dan bir kişi hayatını kaybetti, 80 yeni vaka tespit edildi, 47 kişi hastanelerde tedavi görüyor08 Haziran 2021 Salı 19:25
  • Rum vekilin 61 bin TL’lik maaşına göz diktiler06 Haziran 2021 Pazar 08:34
  • Engomi’deki Cikko Manastırı’na dev hastane05 Haziran 2021 Cumartesi 13:59
  • Kıbrıs'ın aşılamada 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında 6’ıncı sırada05 Haziran 2021 Cumartesi 13:28
  • “Elefteria” (Özgürlük) Meydanı"nın düzenlemesi 46 milyon Euro05 Haziran 2021 Cumartesi 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti