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Anastasiadis Pandora Papers Araştırmasının Gündeminde

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Anastasiadis Pandora Papers Araştırmasının Gündeminde
Anastasiadis Pandora Papers Araştırmasının Gündeminde

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı ve birçok ülkeden yüzlerce gazetecinin incelediği belgelerle ilgili “Pandora Papers” araştırması çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in isminin yine gündeme geldiği belirtildi.

Politis gazetesi “Başkan Anastasiadis’in Rus Oligark Leonid Lebedev İle İlişkileri Araştırmanın Merceğinde-Offshore Şirketlerle İlgili Yeni İfşaalar” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ait “Nikos Hr.Anastasiadis &DEPE Ortaklığı” avukatlık bürosunun, Rus oligark Leonid Lebedev ile bağlantısı ve vergi cennetlerindeki offshore şirketleriyle ilgili “Pandora Papers” gazetecilik araştırmasının yeni ifşaatlarının ardından Anastasiadis’in isminin yine gündeme geldiğini yazdı.

“The Guardian” gazetesinin tüm dünyadaki 149 gazeteciyle birlikte, offshore şirketler ve vergi cennetlerinde gizlenen sermayeler ile ilgili daha önce hiç yapılmayan büyük bir araştırmaya katıldığını yazan gazete, “The Guardian” gazetesinin dünkü yayınına dayanarak  Karayipler mali düzenleme birimlerinin yayınladığı gizli bir belgede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kurduğu avukatlık bürosunun Leonid Lebedev’in mülkiyet verilerini, sanal sahiplikler arkasından, gizlemekle suçladığını belirtti.

Alcogal isimli bir finans şirketinin de Anastasiadis’in avukatlık bürosuna suçlamada bulunduğunu yazan gazete, avukatlık bürosunun, yönettiği offshore şirketlerden 4’ünün  ofisteki kişilere ait olduğunu savunduğunu ancak Alcogal’un, Britanya Virjin Adaları düzenleme kuruluna sunduğu raporda, “yanıltıldıklarını ve gerçek sahibinin Rus iş insanı eski sanatör Leonid Lebedev olduğuna inandıkları” ifadesini kullandığını belirtti.

The Guardian gazetesinin Anastasiadis ile iletişime geçtiğini ve Anastasiadis’in 2013 yılına kadar, Başkan seçilene kadar bahse konu avukatlık bürosunda hissesinin bulunduğunu  ayrıca 1997 yılında DİSİ Başkanlığı görevini devraldığı zamandan itibaren şirkette aktif olmadığı bilgisini verdiğini yazan gazete, “The Guardian” gazetesinin, Anastasiadis’in şirketin faaliyetlerine müdahil olduğuna dair bir şüphenin bulunmadığını ancak Anastasiadis’in kendisinin kontrol etmediği bir şirkete  ismini taşıma imkanı vermesiyle ilgili soru işaretlerini dile getirdiğini belirtti.

Gazete yine “Guardian” gazetesine dayanarak Anastasiadis’in, Haziran 2013’te Lebedev’e ait uçakla, o dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmek için Fransa’ya gittiğini, Anastasiadis’in ise Fransa’daki hava kontrolörlerinin grevi nedeniyle özel uçakla gitmek zorunda kaldığını söylediğini yazdı.

Habere göre “Guardian”, Lebedev ile iletişime geçmeye çalıştığını ancak Lebedev’in herhangi bir yorumda bulunmadığını belirtti.

“Guardian” haberinde Lebedev’in,  2007-2020 yıllarında “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alan 6 bin 779 kişi arasında bulunduğunu da yazdı.   

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