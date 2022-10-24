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Anastasiadis, Papa Francis ile görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, resmi ziyaret için gittiği Vatikan’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi.
Anastasiadis, Papa Francis ile görüştü

Fileleftheros gazetesinin web sayfasında yer alan habere göre, Anastasiadis, Papa Francis ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa Francis ile verimli bir görüşme yaptıklarını ve görüşmede, Güney Kıbrıs’a Vatikan Büyükelçiliği açılması konusunda alınan karar ve Vatikan’ın Kıbrıs sorununun çözümüyle mülteci sorununa dair konularda verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Anastasiadis, Papa Francis ile Kıbrıs sorununu, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin sonuçlarını, kayıplar konusunu, iklim değişikliğini, Lübnan ve Ukrayna’daki savaşı görüştüklerini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, görev süresinin dolmasına az bir süre kala Papa Francis’e veda edip etmediğinin sorulması üzerine ise, Başkan olarak veda ettiği; ancak dost olarak veda etmediği yanıtını verdi.

Anastasiadis, daha sonra Vatikan Başbakanı Parolin ve Dışişleri Bakanı Galaher ile bir araya gelerek, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Anastasiadis, Kıbrıs ile ilgili konuların yanısıra Vatikan Büyükelçiliğinin inşası için uzun vadeli arazi kiralanması konusunda alınan kararla ilgili bilgilendirme yaptı.

Görüşmede, Anastasiadis’e Papa Francis tarafından en üst düzey devlet nişanı olan Papa Pius IX Nişanı takdim edildi.

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