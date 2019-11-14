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Anastasiadis: “Pasaportlar konusunda yanlışlar yapıldı ancak tartışmaya son verilmeli”

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Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis, pasaportlar konusunda yanlışlıkların yapıldığını kimsenin bunu inkâr etmediğini ancak tartışmalara devam etmenin hiçbir yararının olmadığını ifade etti.
Anastasiadis: “Pasaportlar konusunda yanlışlar yapıldı ancak tartışmaya son verilmeli”

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis konuyla ilgili soruları yanıtlarken konunun, daha fazla tartışılmasına gerek olmadığını, “dünya çapında rezillik dedikleri şeyi sadece Kıbrıs’ta yaşadıklarını” da söyledi. 


Çeşitli kuruluşların gözlemler yaptığını, bu konuda, ülkede yaşadıkları ve yarattıklarından daha fazla boyutlara yer verilmemesi gerektiğini belirten Anastasiadis, muhalefet partilerinin konu hakkında araştırma yapılması talebi ile siyasi sorumlulukların üstlenilmesi gerektiğine yönelik yapmış olduğu eleşitirilerin sorulması üzerine ise, Bakanlar Kurulu’nun, daha eski plan temelinde, yanlışlıkla pasaport verilmesi durumunda, bu pasaportların geri alınması sürecinin başlatılması için karar ürettiğini ifade etti. 
Bu konuda, Başsavcılıkla işbirliği içerisinde, bir  komitenin kurulduğunu anımsatan Anasatasiadis, komitenin çalışma yetkililerinin belirleneceğini de söyledi.


Öte yandan Politis gazetesi AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun Anastasiadis’in açıklamalarını yorumladığını belirtti. 
Habere göre Stefanu, “Anastasaidis eğer ülkenin uluslararası açıdan rezil olmadığına inanıyorsa, o zaman yakın çalışma arkadaşlarının onu konu hakkında derhal bilgilendirmesi gerekir, ayrıca Dünya Bankası, IMF, Komisyon, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Halk Partisi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü gibi kuruşların raporlarına ne yazdığı konusunda Anastasiadis’e bilgi verilmesi gerekir” ifadesini kullandı.


PASAPORTLAR İÇİN 22 BAŞVURU RET EDİLDİ 


Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz Şubat ayında “Kıbrıs Vatandaşlık Programı” maddelerini yeniden gözden geçirmesinin ardından, yatırımcılar tarafından yapılan vatandaşlık başvurularının ret edilmesinde artış gözlemlendiğini belirtti. 


Gazete programa dahil edilen emniyet sübabları neticesinde, 15 Mayıs tarihinden, Ağustos ayına kadar 22 başvurunun ret edildiğini yazdı.


Gazete Rum İçişleri Bakanlığının, Mecliste ileriye götürdüğü gizli unsurlara dayanarak 2013 yılından 2019 yılına kadar toplam 56 başvurunun ret edildiğini belirtti. 

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