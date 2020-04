Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Paskalya dolayısıyla dün akşam Kıbrıslı Rumlara seslenerek, hep birlikte başarmaları için, kendisine güvenmeleri çağrısında bulundu.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Anastasiadis vatandaşları “Tanrıya olan inancın, ölüm inancıyla eşit olduğunu söyleyen seslere değil, Fener Rum Patriği ile Rum Kilisesinin, bugün inanç değil, inananlar tehlike altında olduğu konusundaki ihtiyatlı sesine kulak vermeye” çağırdı.

Anastasiadis, mesajında, Rum Bakanlar Kurulunun geçtiğimiz günkü toplantısında, bilim kurulunun tavsiyeleri de her daim göz önüne alınarak, önlemlerin aşamalı olarak gevşetilmesine ilişkin stratejinin kararlaştırıldığını da vurguladı.

Uygulamanın, vakaların düşüşündeki seyre, bir diğer ifadeyle kısıtlayıcı önlemlerin sıkı bir şekilde muhafaza edilmesinin sürdürülmesindeki ilerlemeye, aynı zamanda karşılıklı saygı ve çoğunluğun sergilediği dayanışmaya bağlı olacağını da ifade eden Anastasiadis, herkesi bir kez daha, koruyucu önlemleri sıkı bir şekilde muhafaza etmeye, gereksiz gezmelerden kaçınmaya ve köyleri veya yazlık evlerini ziyaret etme cazibesine kapılmamaya çağırdı.

Anastasiadis, vatandaşların fedakarlıkları ve hükümetin sert önlemleri zamanında alma kararlılığı sayesinde, günden güne iyileşmenin kayda geçirildiğini ve salgının tam anlamıyla kontrol altına alınması umudunun da artık daha belirgin bir hale geldiğini ifade etti.

Bilim kurulunun da yardımıyla, salgınla mücadele konusundaki her önlemi ve adımı planladıklarını da vurgulayan Anastasiadis, vatandaşlara seslenerek “sizden bir kez daha bana güvenmenizi istiyorum. Sizin işbirliğiniz ve siyasi güçlerin de yardımıyla, ki onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, sizi temin ederim ki başaracağız” ifadelerini kullandı.

MAYIS AYINDA BAZI ÖNLEMLER GEVŞETİLEBİLİR

Gazete, başka bir haberinde ise, Mayıs ayının, koronavirüsle mücadele konusunda alınan kısıtlayıcı önlemlerin gevşetileceği bir ay olabileceğinin göründüğünü ve Rum hükümetinin bu amaca yönelik olarak perde gerisinde çeşitli senaryoları gözden geçirmeye başladığını yazdı.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamalarına dayanarak, bilim kurulunun ve yetkili bakanların 22 Nisan tarihinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, her bakanlığın ne yapacağı ve önlemlerin gevşetilmesinin nasıl ilerleyeceğine karar verilmesi için toplanacağını yazan gazete, Anastasiadis’in salgınla ilgili gelişmeler konusunda bilgi vermek için, 23 Nisan tarihinde ise siyasi partileri toplantıya çağırdığını da haber verdi.

DRONE VE POLİS HELİKOPTERİYLE GÖZETLEME

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Polisinin bugünden başlayıp önümüzdeki Salı gününe kadar sürecek olan Paskalya kutlamaları dolayısıyla sert önlemler alacağını yazdı.

Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’in açıklamalarına dayanarak, Paskalya kutlamaları günlerinde, sokağa çıkmakla ilgili kısıtlamaların uygulanmasına ilişkin kontrollerin artacağını yazan gazete, polisin kontrollerinin, insansız hava araçları (drone) ve polis helikopteriyle destekleneceğini belirtti.

Mihailidis, insansız hava araçlarıyla otoyolların ve insanların toplandığı belirli köylerin izleneceğini ve insanların bir yerde toplandığının tespit edilmesi durumunda, gerekli işlemlerin yapılacağını sözlerine ekledi.