Anastasiadis Pekin’de Guterres’le kısa bir görüşme yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen “İpek Yolu” zirvesi toplantısı çalışmaları sırasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le birkaç dakikalık bir görüşme yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesine göre Anastasiadis, yaptıkları görüşme sırasında Guterres’e “hem kendisi hem de Rum kesiminin müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki isteğini, aynı zamanda gelişme aşamasında bulunan inisiyatife yardımcı olmak için, Kıbrıs Türk lideriyle veya BM Genel Sekreterinin karar vereceği başka bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu” da iletti.

Anastasiadis’in Pekin’deki temasları sırasında görüştüğü ve kendilerini Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiği Çin ve Rusya devlet başkanlarına da bu hususta hazır olduğunu ilettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün rolü ve misyonunun muhafaza edilmesi için, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi bu iki devletin desteğini istediğine işaret etti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konuyla ilgili açıklamasında, gerek Çin, gerek de Rusya devlet başkanlarının Kıbrıs sorununda ilkeli tezler muhafaza ettiklerini yinelediklerini, Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde çözüme kavuşmasını desteklediklerini, öte yandan Barış Gücü’nün adada kalmasıyla ilgili desteklerini yeniden teyit ettiklerini aktardı.

Fileleftheros gazetesi “UNFIYCP İçin Temaslar” başlıklı haberinde, UNFIYCP’in rolünün muhafaza edilmesinin Anastasiadis’in Çin temaslarının gündeminde olduğunu yazdı.

Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin raporunun Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesi öncesinde, Rum kesiminin mesajını iletmek için BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin liderleriyle görüşmek istediğini ve Çin’e gerçekleştirdiği ziyarette bu çizgide ilerlediğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Pekin’de, Çin devlet başkanı yanı sıra, Rusya devlet başkanıyla görüştüğünü de belirtti.

Rum kesiminin esas isteğinin UNFICYP’in Kıbrıs’taki rolünün muhafaza edilmesi ve UNFICYP’in varlığıyla ilgili, ileri sürülen “Türk isteklerinin önlenmesi” olduğunu öne süren gazete, Anastasiadis’in Çin’de gerçekleştirdiği temaslara, geçtiğimiz Cumartesi günü yayımladığı Paskalya mesajıyla değindiğini de iletti.

ANASTASİADİS’İN PASKALYA MESAJI

Buna göre Anastasiadis, Paskalya dolayısıyla yayımladığı mesajında “her fırsatta BM Genel Sekreterine, aynı zamanda bu hafta Çin ve Rusya devlet başkanlarıyla görüşmeleri sırasında yaptığı gibi uluslararası temasları sırasında da, Rum kesiminin vatanın yeniden birleşmesine dair kararlılığı, siyasi iradesi ve samimi arzusunu ilettiğini” ifade etti.

Anastasiadis’in mesajında siyasi eşitlik konusu üzerinde özellikle durduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in “uluslararası açıdan tanınmış olan hiçbir devlette bulunmayan bir ayrıcalıkla, bir toplumun diğerine dayatmada bulunma taleplerinin, çağdaş, kalıcı ve tam anlamıyla egemen bir devlete yol açmadığını söylediğini” öne sürdü.

Anastasiadis “bu yüzden ve her şeyden önce, barış içerisinde bir arada yaşama koşulları meydana getirilmesi ve istisnasız olarak herkese insan haklarının sağlanması için, uluslararası hukukun temel ilkeleri aynı zamanda AB ilke ve değerlerine saygı duyulması gerektiğini” de savundu.

Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, mesajında “Kıbrıslı Türkleri bir kez daha, bugün hüküm süren bu kabul edilemez durumun, yalnızca bir toplumu değil iki toplumu da olumsuz anlamda etkilediğini anlamaya çağırıyorum” ifadesini de kullandı.

Mesajında “yeni fikirlere” de değinen Anastasiadis, “bu yeni fikirlerle, başarılı bir şekilde sonuçlanması perspektifiyle, yaratıcı bir diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin koşulların meydana getirilmesini arzu ettiklerini” öne sürdü.

“Ülkenin tüm sakinleri için, huzurlu bir geleceğe ilişkin perspektifler meydana getirecek kalıcı ve işlevsel bir çözümden” söz eden Anastasiadis, “kabul edilemez durumun, yol açtığı tüm olumsuz sonuçlarla birlikte, açık bir yara teşkil etmeyi sürdürdüğünü” ekledi.

MAVROYANNİS NEW YORK’A GİDİYOR

Gazete “İngiliz Renginde Arka Plan” başlıklı haberinde ise, Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, Kıbrıs sorununun önümüzdeki Perşembe günü Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasının öncesinde, New York’a gideceğini yazdı.

Kıbrıs sorununun 2 Mayıs tarihinde BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınacağını ve bunun öncesinde Rum kesiminin alarma geçtiğini kaydeden gazete, Rum kesimine, Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirmenin akabinde bir açıklamada bulunmasına yön verildiği ve bunun İngiliz mührü taşıyacağına dair bilgiler gelmekte olduğunu belirtti.

Bütün bunların ışığında, Mavroyannis’in New York’a gönderilmesine karar verildiğini yazan gazete, Mavroyannis’in BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, aynı zamanda BM Sekreterliğinden yetkililerle temaslarda bulunması için BM merkezine gönderilmesinin gerekli olarak addedildiğini aktardı.

İngiltere tarafından perde gerisinde, Güvenlik Konseyi’nin, yapılacak olan bilgilendirmenin akabinde Kıbrıs sorunuyla ilgili bir açıklama yapması yönünde çaba harcandığını kaydeden gazete, Rum kesiminin ise bu açıklamada olumsuz ifadeler benimsenmesinden korktuğuna işaret etti.

1 Mayıs’tan itibaren Güvenlik Konseyi’ne Endonezya’nın başkanlık edeceğini ve Endonezya’nın, son günlerde perde gerisinde gelişme halinde bulunan hareketleri uygun görmediğinin görüldüğünü yazan gazete, öte yandan Güvenlik Konseyi’nin bu kez BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute tarafından bilgilendirilmesinin ihtimal dışında olmadığını ekledi.