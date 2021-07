Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin gösterdiği yoğun diplomatik çabaların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti esnasındaki ileri sürülen “yeni tehditlerini” önlemesini umduğunu ileri sürdü.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Anastasiadis, dün “To Vima” gazetesine verdiği demeçte “Türkiye’nin taleplerinin önlenmesi için, her daim Yunan hükümetiyle işbirliği içerisinde, gerek Avrupa Birliği (AB) içerisinde, gerekse aralarında BM Güvenlik Konseyi daimi ülkelerinin de olduğu dost ülkelere yönelik, her türlü diplomatik eylemde bulunduklarını” söyledi.

Anastasiadis, bu çerçevede, bu diplomatik çabaların, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye gerçekleştireceği ziyareti esnasında “yeni tehditler ifade etmesini” önlemesini umduğunu ifade etti.

Anastasiadis, Rum hükümetinin “Kıbrıs sorununa, garantilerden veya işgal birliklerinden arınmış aynı zamanda bağımsızlık ve egemenliği tam anlamıyla garanti altında olan federal bir devlete yol açacak olan bir çözüm bulunması için, BM ve AB parametreleri çerçevesi içerisinde çalışmaya dair siyasi irade ve kararlılığını” da yineledi.

Anastasiadis “böyle bir çözümün, Avrupa müktesebatı ve BM tüzüğü tarafından kayda geçirilen ilke ve değerlere tam anlamıyla saygı duyulmasıyla, devletin işlevselliğini ve dolayısıyla yaşayabilirliğini sağlaması gerektiğini” de sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Anastasiadis, Türk tarafının tutumunun, kısa bir süre içerisinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için çok fazla umut meydana getirmediğini öne sürdü.

PELEKANOS

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise, Türk Sahil Güvenlik Teknesinin geçtiğimiz günlerde Rum Liman Polisine ait devriye botuna “uyarı ateşi açtığı” iddiasıyla ilgili açıklamasında, olayı ilk andan itibaren kınadıklarını dile getirdi.

Rum Hükümetinin ilk andan itibaren Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilk önce sözlü, ardından da yazılı protestoda bulunduğunu dile getiren Pelekanos, olayın BM tarafından araştırılmakta olduğunu, araştırmanın ilerlemesini beklediklerini ve buna göre açıklama yapacaklarını söyledi.

Protestoların hangi gidişata yönelik yapıldığına karşılık bir soruya ise Pelekanos, her durumda olduğu gibi hükümetin her gidişata yönelik protestoda bulunduğunu ve doğal olarak bunlardan birinin de BM Güvenlik Konseyi olduğunu ekledi.

STEFANU

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise açıklamasında, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamaması durumunda Türkiye’nin müzakerelerin olmamasının boşluğundan faydalanmayı sürdüreceğini iddia etti.

Bir anma töreninin ardından açıklamada bulunan Stefanu, Türkiye’nin “suçlarından arındırılmasının yeni oldubittiler yarattığını” iddia ederek, Anastasiadis’i inisiyatif almaya çağırdı.

BAŞPİSKOPOS

Alithia gazetesine göre, Başpiskopos Hrisostomos ise açıklamasında, hükümet ve halk olarak başka hatalar yapmama konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Hrisostomos, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “hedefinin Kıbrıs’ın tamamı olduğunu” da iddialarına ekledi.