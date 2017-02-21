“Anastasiadis Perşembe günkü görüşmede hazır bulunacak”

Rum basını, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretiyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Münih’teki temaslarını mercek altına aldı.

Politis haberi manşetten “Mevlüt Başkanlığında ‘Ulusal Konsey’… Türk Dışişleri Bakanı Dün Geceden Beri İşgal Bölgelerinde… Türk Tarafı Müzakerelere Devam Edip Etmeyeceğine ve Nasıl Devam Edeceğine Karar Veriyor… Perşembe Günkü Görüşme Havada… Guterrez ve Eide Görüştü” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, Çavuşoğlu’nun bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşeceğini, ardından da Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı’nda bütün siyasal partilerin katılacağı toplantıya katılacağını yazan gazete bu toplantıyı KKTC’nin “Ulusal Konseyi” olarak niteledi.

Perşembe günkü görüşmenin yapılıp yapılmayacağının bilinmediğini, Kıbrıs Türk tarafının bu yönde herhangi bir sinyal de vermediğini kaydeden gazete, Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün KKTC’de yapacağı görüşmelerin, prosedürün akıbeti açısından belirleyici olacağını yazdı.

Espen Barth Eide’nin ilgili bütün taraflarla temaslarına devam ettiğini, bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterrez’e de gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini yazan gazete haberini “Kıbrıs Rum Tarafının Bakışları İşgal Bölgelerinde” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdı.

ÇAVUŞOĞLU’NUN TEMASLARI BEKLENİYOR

Habere göre, şu ana kadar Kıbrıs Türk tarafından, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Perşembe günü için planlanan liderler görüşmesine katılmayacağına dair hiçbir bilgi alınamadığı için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve ekibi Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün yapacağı temasları merakla bekliyor.

Gazete, Akıncı’yı geçen Perşembe günkü “olaylı görüşmeden sonra tonları düşürmek için hiçbir çaba harcamamakla, Enosis Plebisitiyle ilgili karar konusunu en iyi şekilde değerlendirmekle ve geçen Perşembe günkü görüşmeden ayrılışının perde gerisiyle ilgili kendi versiyonunda ısrar etmekle” suçladı.

Haberde ayrıca Akıncı’nın Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamadan geniş bir alıntıya yer verdi.

EIDE’NİN NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ DEĞİL

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterrez ve Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin Münih’teki “Rum meclisinin 1950 Enosis Plebisitiyle ilgili kararının “yanlış anlaşılması” ve liderlerin olaylı görüşmesinin” ardından Kıbrıs müzakerelerindeki durum ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili görüş alış verişinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Eide, Kıbrıs müzakereleri ve bundan sonra atılacak adımları Guterrez dışında AB’nin Dış Konular ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Federica Mogherini, AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan ile de görüştü.

Rum Haber Ajansı (KİPE), UNFICYP Sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Eide’nin Münih’te uluslararası ortaklarla diplomatik düzeyde temaslar yaptığını; Kıbrıs müzakerelerine büyük ilgi ve destek bulunduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Enosis Plebisiti konusundaki son açıklamalarını yorumlamaktan kaçınarak, “Şimdilik Sayın Eide’nin Perşembe günü yaptığı yoruma ekleyecek bir şeyimiz yok” diyen sözcü, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerin görüşmesinin planlanmadığını ve Eide’nin de adaya ne zaman döneceğinin de net olmadığını ekledi.

“AKINCI VE ÇAVUŞOĞLU’NUN BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARI MERAKLA BEKLENİYOR”

Alithia, “Perde Gerisinden Ne Çıkacak?... Eide’nin Münih’teki Üst Düzey Temasları-Akıncı ve Çavuşoğlu Bugün Diyalogla İlgili Tavır Belirliyor” başlıklı manşet haberinde, Perşembe günkü liderler görüşmesi arifesinde yoğun bir perde gerisi gözlemlendiğini ve Eide’nin çöküş yaşanmaması için Mühih’te bütün taraflarla temas ettiğini yazdı.

Rum tarafının perde gerisindeki hareketleri dikkatle izlediğini ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugün yapacağı açıklamaları beklediğini vurgulayan gazete, “Türk tarafının diyaloğa devam edip etmeme niyetinin bu açıklamalardan anlaşılacağı” yorumunu yaptı.

“ANASTASİADİS PERŞEMBE GÜNKÜ GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNACAK”

Habere göre, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Perşembe günkü liderler görüşmesine gideceğini belirtti. Hristodulidis, “Önümüzdeki özlü konulara ve anlaşmazlıklara odaklanmak ve daha çok ilerleme perspektiflerini görmek için Kıbrıslı Türk liderin de müzakere masasında olmasını dilerim” dedi.

RİK’e yaptığı açıklamada, geçen Perşembe günkü liderler görüşmesinin ardından cereyan edenlere d değinen Hristodulidis, “Sürekli kamuoyuna açıklamalar yapılması ve Anastasiadis’e yönelik kişisel ifadeler kullanılması hoş değil. Hepimiz müzakere masasında değerlendirileceğiz. Kimse başkanın Kıbrıs sorununu çözmeye hazır olmasını sorgulayamaz” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros manşet haberine “Akıncı’ya Eğitim… Türk Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu İşgal Bölgelerinde Taktik Konuları Görüşecek… Türkler Diyaloğa Dönmek İçin Şartlarında Israrlı” başlık ve spotlarını attı.

Ankara’nın “öncelikle, çıkmazın sorumluluğunu üstlenmemek ve görüşmelere geri dönüşten menfaat sağlamak istediği” iddiasında bulunan gazete, Çavuşoğlu’nun bugün yapacağı temaslarda taktik konularını ele alacağını yazdı.

Türk tarafının “gerilimi koruduğunu ve prosedüre geri dönmek için şartlarında ısrar ederek, sonraki adımları havada bıraktığını” savunan gazete, “Aslında başkan Anastasiadis’ten Meclis’in Enosis Plebisiti ile ilgili kararının yanlış olduğunu kabul etmesini ve bu kararın geri çekilmesi için harekette bulunmasını istiyor” ifadesini kullandı.

Simerini haberine “Tek Kişilik Tango… Başkan Anastasiadis Perşembe Günkü Planlı Görüşmede Hazır Bulunacak” başlığını attı.