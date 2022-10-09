Anastasiadis Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa’yla görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa arasında geçen görüşmede, iki ülke arasında doğrudan uçuşun gündeme alındığı bildirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’yla dün Başkanlık Sarayı'nda bir görüşme yaptığı haber verildi.

Bunun bir Portekiz Cumhurbaşkanı'nın Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis ile Sousa’nın Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törende, birbirlerine karşılıklı nişan takdim ettiklerini kaydetti.

Gazete, nişan takdim edilmesi töreni esnasında, iki başkanın ülkeleri arasındaki karşılıklı dostluk ve dayanışmaya atıfta bulunduklarını iletti.

Anastasiadis ile Sousa’nın görüşmesini, iki ülke heyetleri arasındaki genişletilmiş görüşmelerin izlediğini yazan gazete, bunun ardından iki ülke hükümetleri arasında, gizli bilgilerin değiş tokuş edilmesi ve karşılıklı korunmasıyla ilgili bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Anlaşmaya Güney Kıbrıs adına Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Portekiz adına ise Dışişleri Bakanı João Gomes Cravinho tarafından imza konulduğu da kaydedildi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise açıklamasında, Portekiz Cumhurbaşkanı'yla yaptıkları görüşme sırasında, ikili ilişkileri etkileyen meseleler yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliğinin yatırımlar, eğitim, ekonomi ve turizm gibi alanlarda güçlendirilmesini ele aldıklarını ifade etti.

Anastasiadis, bu gidişata yönelik olarak, iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yapılabilmesi için, ilgili turizm kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin düzeyinin yükseltecek belirli önlemler alınması konusunda hem fikir olduklarını da söyledi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise açıklamasında, eğitim, teknoloji, enerji ve turizm gibi, ikili ilişkilerin güçlendirilebileceği çeşitli alanlar olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki politik ve diplomatik ilişkilerin düzeyinden, aynı zamanda AB düzeyindeki iş birliğinden övgüyle söz etti.

Gazete, Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa’nın, iki ülkenin de karşı karşıya bulunduğu göç problemi ile Ukrayna meselesine değinerek, işgali ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kınadığını da ekledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa, “uluslararası toplumun tamamının AB üyesi bir devlet olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini” öne sürerek, ülkesinin BM Genel Sekreteri'nin çabalarını desteklediğini sözlerine ekledi.