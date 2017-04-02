Anastasiadis: Realist önerilerle müzakerelerin yeniden başlamaLI

Anastasiadis, bugünkü yemekte, herhangi bir üçüncü ülkenin değil Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin olmak üzere Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet eden, realist önerilerle müzakerelerin derhal yeniden başlamasına karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Anastasiadis, Kıbrıs Türk toplumu liderinin takvimlendirmeler, yol haritası, süreçte değişiklik ve Birleşmiş Milletler’in hakemlik rolü üstlenmesiyle ilgili sunduğu yeni şartları yorumlayarak, tüm bunları isteyen ve çözüm bulma çabalarının hızlandırması gerekliliğini hissedenlerin, herhangi bir önkoşuldan uzaklaşarak, en kısa zamanda sonuç verebilecek diyaloğa oturmaları gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının 43 yıldır, Kıbrıslı Türklerin endişelerini göz önünde bulundurarak, çözüm için çaba ortaya koyduğunu ifade etti. Aynı şekilde diğer tarafın da çözüme desteğin sadece lafta değil fiilen de yapıldığını anlaması gerektiğini savundu. Bunun da, herhangi bir vatandaşın haklarını veya endişelerini görmezden gelmeyen çağdaş bir devletin oluşturulmasına yönelik önerilerle yapılabileceğini kaydetti.

Anastasiadis, 1 Nisan kutlama etkinliğinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün Kıbrıs halkı için tarihi bir gün olduğunu ve törene katılmasının, adanın, İngiliz boyundurluğundan kurtularak özgürlüğünü elde etmesi için mücadele ederek işkencelere maruz kalan ve hayatını feda eden kişilere yönelik devletin onur borcunun göstegesi olduğunu dile getirdi.