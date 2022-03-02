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Anastasiadis Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi İle Görüştü

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Anastasiadis Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi İle Görüştü
Anastasiadis Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in resmi temaslarda bulunmak için gittiği Riyad’da, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi konusundaki ortak iradenin dile getirildiğini yazdı.

Gazete, Rum Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak görüşmenin dün öğleden sonra gerçekleştirildiğini ve görüşmenin ardından ise Anastasiadis’in, Prens Muhammed Bin Salman’ın, onuruna verdiği yemeğe katıldığını belirtti.

Habere göre Anastasiadis’e ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu, Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios ve Hükümet Sözcü Vekili Niovi Parisinu eşlik etti.

Hükümet Sözcü Vekili Parisinu konu hakkında yaptığı açıklamada, Anastasiadis ve Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Salman arasındaki görüşmede ve yemek çerçevesinde Ukrayna’daki durum, küresel düzeyde gelişmelerin nasıl şekilleneceğinin yanı sıra, Kıbrıs sorunundaki ve Doğu Akdeniz’deki mevcut durum, Euroasia Interconnector’ün inşası gibi enerji sektörüne ilişkin konuların ve ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Parisinu, her iki tarafın, turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki iradesini dile getirdiğini ayrıca iki ülkenin sunduğu yatırım fırsatlarının gündeme getirildiğini ifade etti.

Parisinu açıklamasında ayrıca Anastasiadis’in, Prens bin Salman’ı Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeye davet ettiği, Bin Salman’ın da bunu kabul ederek en kısa zamanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme isteğini dile getirdiğini belirtti.

PİLİDU, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Gazete aynı haberinde Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu’nun Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, özellikle turizm, konferans turizmi, otellere yönelik yatırımlar, finans, eğitim, yeni teknolojiler alanında uzman teatisi, sağlık gibi alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede ayrıca bir forumun düzenlenmesi yoluyla ikili iş birliğinin geliştirilmesinin ele alınmasına da vurgu yapıldı.

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