Anastasiadis, Rus iş adamlarına konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Lefkoşa’da düzenlenen “Vergi Gelişmeleri: Rusya-Kıbrıs” konulu etkinliğe katılarak bir konuşma yaptığı belirtildi.

Alithia gazetesi ekonomi eki ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rus iş adamlarının da yer aldığı etkinlikteki konuşmasına geniş yer verdiler.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Güney Kıbrıs ile Rusya’nın, istikrarlı ekonomik ortak olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Anastasiadis, Şubat 2015’te Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin, birçok anlaşmanın imzalanmasıyla dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca Mart 2013’teki Euro Grubu’nun kararının ardından, özellikle Ada’da ikamet eden Rus halkının, Güney Kıbrıs ve ekonomisine duyduğu güvenden dolayı da minnettarlığını dile getirdi.