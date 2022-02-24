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Anastasiadis, Rusya'yı 'mümkün olan en güçlü şekilde' kınadı

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Rum lider Nikos Anastasiadis Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bağımsız bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemleri "mümkün olan en güçlü şekilde" kınadı.
Anastasiadis, Rusya'yı 'mümkün olan en güçlü şekilde' kınadı

Dubai'deki EXPO 2020'de bulunan Rum lider Nikos Anastasiadis, Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

“Uluslararası hukuka aykırı olarak yaşananları izlemenin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ve bağımsız bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden benzer eylemleri bir ülke olarak kınamaktan başka bir şey yapamayacağımızı söylemeliyim” ifadelerini kullanan Anastasiadis, “Diyaloğun güce üstün geleceğine inanmak istiyorum” dedi.

Anastasiadis, hükümetin gelişmeleri "endişeyle" izlediğini ve askeri operasyonları daha da genişletme niyetini öne süren açıklamaların "daha da endişe verici" olduğunu da sözlerine ekledi.

Anastasiadis daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "toprak egemenliği ve bütünlüğünün sınırlarına saygı, tartışılmaz bir ilkedir" şeklindeki açıklamalarını yineledi.

Anastasiadis, bugün öğleden sonra yapılacak olağanüstü Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitmek için "her türlü çabayı gösterdiğini" söyledi. Toplantıda Avrupa Birliği liderlerinin Rusya'ya yönelik yeni ve sert yaptırımları tartışmaları bekleniyor.

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