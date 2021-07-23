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Anastasiadis Salı günü Atina’ya gidiyor

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Anastasiadis Salı günü Atina’ya gidiyor
Anastasiadis Salı günü Atina’ya gidiyor

Rum Yönetimi Bakanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki Salı günü Atina’ya gideceği ve burada Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşeceği haber verildi.

Anastasiadis-Miçotakis görüşmesinin 18.30’da gerçekleştirileceğini ve görüşmenin hemen ardından ortak açıklama yapılacağını yazan Haravgi gazetesi, Çarşamba günü saat 11.30’da ise “Zappion” Sarayı’nda Yunanistan-Güney Kıbrıs-Ürdün arasındaki üçüncü üçlü görüşmenin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Üçlü görüşmede Anastasiadis ve Miçotakis’in yanı sıra, Ürdün Kralı Abdullah II bin Al-Hussein’in de yer alacak.

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