Anastasiadis salı günü Putin ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 24 Ekim tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Moskova ziyaretinde Kremlin Sarayı’nda bir araya geleceği Putin ile Güney Kıbrıs-Rusya ikili ilişkileri, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Rusya-AB ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını kaydetti

Habere göre, görüşme sırasında Güney Kıbrıs ile Rusya arasında bazı anlaşma ve işbirliği memorandumlarına imza atılacak.

RUM MECLİSİ, EĞİTİM ANLAŞMASINI ONADI

Öte yandan, Alithia gazetesi, Rum Meclis’inin Güney Kıbrıs ile Rusya arasında akademik eğitim ve diplomaların karşılıklı tanınmasına ilişkin imzalanan anlaşmayı onadığını yazdı.

Habere göre, anlaşma bir sene önce Rum ve Rus eğitim bakanlarınca imzalanmıştı.