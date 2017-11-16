Anastasiadis, seçim sonrası girişim umudunu yineledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimleri sonrasında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü bir girişim başlatılacağı umudunu yeniden dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimleri sonrasında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü bir girişim başlatılacağı umudunu yeniden dile getirdi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün yaptığı açıklamada, yeni girişim öncesinde iyi hazırlık yapılması gerektiğini, bu hazırlıkta ise BM ve Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin rollerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.