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Anastasiadis Selanik’te Temaslarda Bulundu

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Anastasiadis Selanik’te Temaslarda Bulundu
Anastasiadis Selanik’te Temaslarda Bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Selanik’e gerçekleştirdiği iki günlük ziyarette yerel makamlarla da bir araya geldi. 
 

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldiğini yazdı. 
 

Habere göre, Selanik Belediye Başkanı Zervas, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki güçlü bağlar, dostluk ve ortak mücadelelerden bahsetti. 
 

Limasol Belediye Başkanının 20’nci yüzyıl başlarında-her iki şehir kardeşti- gönüllü olarak Selanik’e geldiğini ve Atina’da kalma olanağına sahip olmasına karşın, cepheyi tercih ederek, Bizani muharebesinde hayatını kaybettiğini hatırlatan Zervas, bu nedenden dolayı da Selaniklilerin Güney Kıbrıs’taki dostlarına minnettar olduğunu söyledi. 
 

Haravgi’ye göre, Zervas açıklamasında ayrıca Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmede Güney Kıbrıs’taki Yunan öğrencilerin ve Selanik’teki Rum öğrencilerin günlük sorunlarının yanı sıra turizm ve kalkınma gibi konuları da ele aldıklarını ifade etti.  
 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 7 bin Kıbrıslının Selanik’te daimi olarak kaldığını,  4 bin öğrencinin de Selanik Üniversitesi’nde öğrenim gördüğünü söyledi.
 

Görüşmede ayrıca farklı konulardaki iş birliğinin geliştirilmesi yöntemlerinin de ele alındığı kaydedildi.
 

Alithia gazetesi, Anastasiadis’e Selanik ziyaretinde Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Güney Kıbrıs’ın Atina Büyükelçisi Kiriakos Kenevezos, Güney Kıbrıs’ın Selanik Konsolosu Spiros Miltiadis’in eşlik ettiğini belirtti. 
 

Habere göre, Anastasiadis, bugün ise Selanik’in bağımsızlık günü nedeniyle yapılacak resmi kutlamalara da katılacak.

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