Anastasiadis Sen Sinod Meclisi’ni bilgilendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün, Sen Sinod Meclisi’ne Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamasına dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Sen Sinod Meclisi arasındaki görüşmenin çok yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, yaptığı açıklamada, Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un toplantının girişindeki konuşmasının ardından Anastasiadis’in, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında Sen Sinod Meclis üyelerine bilgi verdiğini söyledi.

Hristodulidis, Anastasaidis’in, Sen Sinod Meclis üyelerinin sorularını da yanıtladığını belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Sen Sinod Meclisi üyelerinin sorularının büyük bir bölümünün Cenevre konferansıyla ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre Sen Sinod Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesi üç saatten fazla sürdü.

Politis gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, toplantı sırasında, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerdeki hedefinin, Kıbrıs’ın kuzey bölümünün, sadece din adamlarının ve dini unsurların kaldığı İstanbul olması değil, “halkın ve Kıbrıs helenizminin bugünkü işgal altındaki topraklardaki varlığının garanti altına alınması olduğunu” ifade etti.

Gazete Kilise’nin, kilise taşınmazlarının akıbeti konusuyla da ilgilendiğini yazan gazete Kıbrıs Rum tarafının, söz konusu taşınmazların, hatta çözümden de önce, kilise makamları tarafından idare edilmesini arzuladığını belirtti.