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Anastasiadis, şikayet mektubu gönderecek!

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Anastasiadis BM’ye Ercan Havaalanı, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan protokol ve kapalı bölge Maraş konusunda şikayet mektubu gönderecek.
Anastasiadis, şikayet mektubu gönderecek!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Ercan Havaalanı, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan protokol ve kapalı bölge Maraş konusundaki faaliyetlerine ilişkin BM Genel Sekreterine yeni bir mektup gönderecek.

Fileleftheros gazetesi, “Yasa dışı Eylemleri Guterres’e Ayrıntılarıyla Anlatacak” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Timbu” (Ercan) Havaalanı, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan iş birliği protokolü ve kapalı bölge Maraş konusunda Türkiye’nin gerçekleştirdiği eylemleri tüm ayrıntısıyla anlattığı bir mektubu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e göndermeye hazırlandığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Türkiye’nin, “Kıbrıs’ta, Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine yaptığı tüm eylemler konusunda bilgi ve veri toplamakta olduğunu, niyetinin ise Guterres’e her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde anlatmak olduğunu” yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, Güney Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu’nda (RİK) yayınlanan bir programa katılarak yaptığı açıklamada, “Guterres’e göndereceği şikayet mektubunun, Türkiye’nin, artık Türk havaalanı sayılan Timbu Havaalanı ve Türkiye’nin Kıbrıslı Türkler üzerindeki tam kontrolünü ortaya koyan Türkiye-sahte devlet arasındaki ekonomik protokolü de içereceğini” ifade etti.

Açıklamasında “Türkiye’nin aşikar revizyonizminden” söz eden Anastasiadis; “Atina ve Lefkoşa’ya yönelik tehditlerine ve barındırdığı tehlikelere karşın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara için öngörülemez sonuçları olabilecek mantıksız eylemlere girişmeyeceğine inandığını” da sözlerine ekledi.

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