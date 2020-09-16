Anastasiadis, Siyasi Parti Başkanlarını Bilgilendirdi

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün toplanan Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplantısına yer verdi.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konu hakkında yaptığı açıklamada, toplantıya tüm parti başkanlarının yanı sıra Dışişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlarının da katıldığını belirtti.

Kusios, parti başkanlarının ekonomik durum ve siyasi gelişmeler konusunda da ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini ifade etti.

Kusios, toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin, Maraş konusunda “tehditlerine” devam ettiği ve “MEB” içerisindeki “yasa dışı” faaliyetlerine devam etmesi durumunda Berlin’de gerçekleştirilen gayri resmi Avrupa Konseyi’ndeki kararların ve bunun devamındaki bir önceki Avrupa Konseyi’nde görüşülenlerin ileriye götürülmesi gerektiğini belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun uluslararası unsurun önceliklerine girdiğini, bununla birlikte içte, birlik ve hazırlığa gereksinim olduğunu ifade etti.

Gazete, diğer parti başkanlarının açıklama yapmadan toplantıdan ayrıldığına dikkati çekti.