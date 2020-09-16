  • BIST 1.113
  • Altın 473,985
  • Dolar 7,4765
  • Euro 8,8757
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli: 2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka,9 vaka yerel

Anastasiadis, Siyasi Parti Başkanlarını Bilgilendirdi

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün siyasi parti başkanlarını, ekonomi ve siyasi durum konusunda bilgilendirdiği belirtildi. 
Anastasiadis, Siyasi Parti Başkanlarını Bilgilendirdi

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün toplanan Siyasi Parti Başkanları Konseyi toplantısına yer verdi.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konu hakkında yaptığı açıklamada, toplantıya tüm parti başkanlarının yanı sıra Dışişleri, Maliye ve Çalışma Bakanlarının da katıldığını belirtti. 

Kusios, parti başkanlarının ekonomik durum ve siyasi gelişmeler konusunda da ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiğini ifade etti. 

Kusios, toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin, Maraş konusunda “tehditlerine” devam ettiği ve “MEB” içerisindeki “yasa dışı” faaliyetlerine devam etmesi durumunda Berlin’de gerçekleştirilen gayri resmi Avrupa Konseyi’ndeki kararların ve bunun devamındaki bir önceki Avrupa Konseyi’nde görüşülenlerin ileriye götürülmesi gerektiğini belirtti. 

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun uluslararası unsurun önceliklerine girdiğini, bununla birlikte içte, birlik ve hazırlığa gereksinim olduğunu ifade etti.  

Gazete, diğer parti başkanlarının açıklama yapmadan toplantıdan ayrıldığına dikkati çekti. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey’e sahte PCR ile geçmeye çalışan beş kişi tutuklandı15 Eylül 2020 Salı 11:59
  • Güney Kıbrıs’taki Okullar Dün Açıldı15 Eylül 2020 Salı 11:53
  • Limasol'da feci kaza! Hamile kadın hayatını kaybetti!15 Eylül 2020 Salı 11:46
  • Güney Kıbrıs'ta 8 yeni vaka!14 Eylül 2020 Pazartesi 18:06
  • 18 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi14 Eylül 2020 Pazartesi 14:33
  • Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka13 Eylül 2020 Pazar 17:43
  • Vatandaşlık bekleyenlerin Kabine üyeleriyle bağlantısı ortaya çıktı13 Eylül 2020 Pazar 16:31
  • AKEL Genel Sekreteri Kiprianu: Bize vatanın yarısı bile kalmayacak13 Eylül 2020 Pazar 16:29
  • Güney Kıbrıs’ta 3108 test 3 yeni vaka11 Eylül 2020 Cuma 17:47
  • Güney Kıbrıs'ta 2452 test, 3 yeni vaka10 Eylül 2020 Perşembe 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti