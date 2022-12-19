  • BIST 5.419,02
  • Altın 1090.04
  • Dolar 18.6304
  • Euro 19.7904
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Anastasiadis: Son günüme kadar öneri sunmaya devam edeceğim

» »
Rum yönetimi başkanlığından ayrılmaya hazırlanan Nikos Anastasiadis, görev süresinin son güne kadar Kıbrıs sorununda öneri sunmaya devam edeceğini söyledi.
Anastasiadis: Son günüme kadar öneri sunmaya devam edeceğim

Fileleftheros’un haberine göre “Politiki (Politikacılar)” isimli derginin yayına girmesi vesilesiyle Kıbrıs sorununa değinen Anastasiadis, 10 yıllık görev süresi içerisinde Kıbrıs sorununda değerlendirilecek hiçbir fırsatı kaçırmadığını, son gününe kadar da çözüm, en azından sonraki başkanın kendi başlattığı Guterres çerçevesi zeminindeki çabayı sürdürebilmesi için gerekli şartları yaratmaya çalışacağını” söyledi.

“Görevdeki son günüme kadar, ilk aşamada iki toplum arasındaki uçurumu azaltacak ve sağlıklı diyalog şartları olmasına olanak tanıyacak yaratıcı öneriler sunmaya devam edeceğim” diyen Anastasiadis “Sunduğum ancak öteki tarafça karşılık verilmeyen Güven Yaratıcı Önlemlerin hedefi de budur. Müzakereleri, güvenlik başta olmak üzere Kıbrıs sorununun büyük meselelerini ilk defa ortaya konulduğu Crans Montana’ya kadar götüren bizim kararlılığımızdı” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de 2021 yılı istihdam oranı yüzde 75.9 olarak belirlendi19 Aralık 2022 Pazartesi 18:33
  • Güney Kıbrıs'taki başpiskopos seçiminin ilk turu dün yapıldı19 Aralık 2022 Pazartesi 16:41
  • Anastasiadis: Son günüme kadar öneri sunmaya devam edeceğim19 Aralık 2022 Pazartesi 16:33
  • Teknede 18 mülteci yakalandı18 Aralık 2022 Pazar 17:27
  • Anastasiadis: Geri dönüş kervanlarını göreceğimiz an mübarek bir an olacak18 Aralık 2022 Pazar 12:53
  • Güney Kıbrıs'ta kaçak mülteci sayısı 21 bin...17 Aralık 2022 Cumartesi 21:03
  • Rum Hukuk Dairesi’nde vergi kaçakçılığı17 Aralık 2022 Cumartesi 19:25
  • Güney’in yeni inşaat izinlerinde düşüş var17 Aralık 2022 Cumartesi 15:15
  • Hristodulidis AB’nin etkin katılımını istiyor17 Aralık 2022 Cumartesi 14:59
  • Kasulidis Avrupalı büyükelçilerle çalışma yemeğinde buluştu17 Aralık 2022 Cumartesi 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti