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Anastasiadis sosyal yemekten umutlu...

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Anastasiadis sosyal yemekten umutlu...
“Avrupa'nın geleceğini garanti altına alıyoruz” konulu toplantıda konuşan Rum lider, Kıbrıs sorununa bir çözümün sadece Kıbrıs Rum ve Kıbrıslı Türklerin yararına değil, tüm Avrupa'nın yararına olduğunu vurguladı...

“Avrupa'nın geleceğini garanti altına alıyoruz” konulu toplantıda konuşan Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa bir çözümün sadece Kıbrıs Rum ve Kıbrıslı Türklerin yararına değil, tüm Avrupa'nın yararına olduğunu ve bir AB üyesinin zorla bölünmüşlüğüne ve topraklarının yabancı asker tarafından işgaline son vereceğini vurguladı.

Anastasiadis, “bir çözümün başarılabilmesi için, her şeyden önce o çözümün, Avrupa müktesebatı ile tamamen uyumlu olması ve uygulanmasında istisnalar olmaması gerektiğini, Kıbrıs'ın bağımsız dış politikasını ve AB karar alma yetkisini garanti altına alması gerektiğini” kaydetti.

Kıbrıs soruna çözüm çabalarına gösterdiği destekten dolayı AHP'sine teşekkürlerini ifade eden Anastasiadis, bu destek ve dayanışmanın en iyi ispatının çarşamba akşamı kabul edilen bildiri olduğunu açıkladı.

Öte yandan, pazar günü gerçekleştirilecek sosyal yemeğin, müzakerelerin yeniden başlaması için bir şans oluşturmasını beklediğini söyledi.

“BİZE MÜZAKERELERE YENİDEN BAŞLAMA FIRSATI VERİLMESİNİ BEKLİYORUM”

Toplantı çerçevesinde, Amerikan kanalı CNBC'inin sorularını yanıtlayan Anastasiadis, Kıbrıs'ta şimdiki durumla ilgili bir soruya “referandumdan sonra Türk tarafının yeni bir tutum sergilemesini umuyoruz. Son aylarda, tutumlarında ve görülen görüş birliklerinde bir sertlik görüyoruz. Pazar günkü sosyal yemekten sonra, bize, müzakerelere yeniden başlama fırsatı verilmesini bekliyorum” dedi.

 Anastasiadis konuşmasına devamla, “biz her zamana diyaloğa bağlı olmaya devam ediyoruz. Ama en önemlisi, adil, yaşayabilir, herkesin kazançlı çıkacağı, her iki toplumun endişe ve kaygılarını karşılayacak, yenenler ve yenilenler olmayan bir çözüm bulunmasına bağlı kalmaya devam etmemizdir” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR GARANTİ VE GÜVENLİĞE GEREK YOK”

"Üçüncü ülkelerin değil, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin yararına olacak bir çözüm bulmak amacıyla, ben, her zamana müzakerelere ve diyaloğa hazırım” diyen Rum lider hiçbir tür garanti ve güvenliğe ihtiyaç olmadığını vurgulayarak “Ne de yabancı askerlere gerek var, ne de kimsenin himayesi altında bulunmamız gerekir” dedi.

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