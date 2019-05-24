Anastasiadis, Spehar ile görüşecek

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan BM’nin Kıbrıs Sözcüsü Aleem Siddique, Spehar’ın Rum lider Anastasiadis ile güncel durumla ilgili görüşlerini dinlemek için bir araya geleceğini ve kendisiyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili geçen ayki raporunu ve bir sonraki raporunu görüşeceğini söyledi.

Siddique, Spehar’ın 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüştüğünü ve BM diplomatının iki liderle de görüşmeler talep ettiğini hatırlattı.

UNFICYP’in görev süresiyle ilgili raporun haziran sonu yayınlanması bekleniyor.