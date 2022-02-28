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Anastasiadis Suudi Arabistan ve İsrail’le Ukrayna, Kıbrıs Ve Doğu Akdeniz Meselelerini Görüşüyor

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Anastasiadis Suudi Arabistan ve İsrail’le Ukrayna, Kıbrıs Ve Doğu Akdeniz Meselelerini Görüşüyor
Anastasiadis Suudi Arabistan ve İsrail’le Ukrayna, Kıbrıs Ve Doğu Akdeniz Meselelerini Görüşüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu hafta Suudi Arabistan ve İsrail ile Ukrayna, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerini görüşeceği bildirildi.


Fileleftheros ve diğer gazeteler Anastasiadis’in bugün gideceği Suudi Arabistan’da yarın resmi temaslarda bulunacağını, 2 Mart Çarşamba günü de Lefkoşa’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u ağırlayacağını yazdı.


Habere göre Anastasiadis’in ajandasında Rusya’nın Ukrayna’ya askerî saldırısının ardından son 24 saatte cereyan eden gelişmeler, “Kıbrıs’ın” Doğu Akdeniz bölgesindeki jeostratejik rolü, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabaları ve Maraş-Ercan Havaalanı-Gazi Mağusa Limanı eksenindeki Güven Yaratıcı Önlemler teklifi yer alacak. Güney Kıbrıs ve Suudi Arabistan’ın ikili ilişkilerini, özellikle dış politika, güvenlik, enerji ve çevre alanlarında daha da güçlendirmek arzusunda olduğu belirtildi.


Anastasiadis, Türkiye ziyareti öncesinde Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs’ı da ziyaret edecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un 2 Mart’taki ziyaretine büyük önem veriyor. Rum Başkanlık Sarayı’nda bir araya gelecek ikilinin ülkeleri arasındaki ilişkileri, ikili ve üçlü işbirliklerini gözden geçireceği, uluslararasında ve Doğu Akdeniz’de cereyan eden gelişmeleri enerji ve Kıbrıs sorunu odağında ele alacağı kaydedildi. 

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