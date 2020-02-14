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Anastasiadis Suudi Şeyhinin Özel Jetini Kullandığı İçin Özür Diledi

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Anastasiadis Suudi Şeyhinin Özel Jetini Kullandığı İçin Özür Diledi
Anastasiadis Suudi Şeyhinin Özel Jetini Kullandığı İçin Özür Diledi

: Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ailesiyle gittiği Seyşeller tatilinde Suudi şeyhinin özel jetini kullandığı için özür dilediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin dünkü oturumuna uzun bir yazılı açıklama gönderen Anastasiadis’in, jetini kullandığı Suudi Şeyhi Abdul-rahman Khalid Salen bin Mahfuz ile ailesinden 18 kişinin “Kıbrıs

Cumhuriyeti” vatandaşlığı almasıyla ilgili, aleyhinde yapılan tüm suçlamaları reddettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, bu kişilerin “Kıbrıs Yatırım Programı” vasıtasıyla vatandaşlık aldığını ifade etti.

Gazete, Anastasiadis’in yalnızca, kendisinin ve ailesinin 2018 yılının Ağustos ayında Seyşeller’de yaptıkları tatile giderken, Suudi şeyhinin özel jetini ücretsiz kullanmalarının, siyasi etiğe aykırı olduğunu kabul ettiğini ve “uçağı kullanmaktan kaçınabilirdim” ifadesini kullandığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, uçağı “dostane jest” çerçevesinde kullandığını da belirtti.
Gazete, Anastasiadis’in hatasını kabul etmesiyle konunun kapanmayacağını ve bazı milletvekillerinin, Hermes

Airports şirketinden Suudi şeyhinin uçağıyla Seyşeller’e seyahat eden yolcu listesini ve uçuş tarihçesini Meclis’e sunmasını talep ettiğini kaydetti.

Habere göre milletvekilleri, Rum Başkanlığı’nı, Suudi şeyhi ile Anastasiadis tarafından uçak kiralanmak üzere, 2016-2019 yılları arasında yaklaşık 3 milyon Euro hibe eden Chris Lazari’nin Güney Kıbrıs’ta yaptığı müteşebbis faaliyetler ile ilgili araştırma yapılmasını da istedi.

Alithia gazetesi de, Rum siyasi partilerin, Anastasiadis’in Suudi şeyhinin özel jetini kullanması konusunda özür dilemesine verdikleri tepkileri aktardı.

Habere göre AKEL, EDEK ve DİKO, Anastasiadis’in “yarım ağızla özür dilediğini”; siyasi ve etik açıdan zor durumda kaldığını ve aslında bu durumu ne tam olarak kabul ettiğini, ne de tam anlamıyla özür dilediğini ifade etti.

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