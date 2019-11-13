Anastasiadis: Talat ifadelerimin sadece bir kısmını söyledi, durum daha da vahim! Bu durumun Türkiye’nin olumsuz tutumu nedeniyle olduğunu da ifade etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile aralarında geçen sohbete açıklık getirdi.

Sigma TV'ye konuşan , Rum Ulusal Konseyi’nin bugün yaptığı toplantı sonrası basına konuşan Anastasiadis, Talat’a, “Berlin zirvesinin boşuna masraf olacağını’ söylediğini ancak bu durumun Türkiye’nin olumsuz tutumu nedeniyle olduğunu da ifade ettiğini anlattı. Anastasiadis, Talat’ın söz konusu ifadelerinin sadece bir kısmını söylediğini de belirterek, “ben Türkiye’nin olumsuz tutumunun, başarıya yer bırakmadığını söyledim” şeklinde konuştu.