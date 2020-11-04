Anastasiadis: “Tatar, başka çözüm şekillerine de bakılmasının gerektiğini söyledi.Şüphesiz tez ayrılıkları var"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinden sonra açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kendisinin, “memleketin nasıl yeniden birleşeceğine bakılmasının tartışılması gerektiğinde ısrar ettiğini" ifade ederek; “Tatar'ın ise,bunca yılın ardından, başka çözüm şekillerine de bakılması gerektiğini söylediğini" kaydetti.

Rum haber kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bu akşamki görüşmelerinin ardından Rum Başkanlık Sarayına dönüşünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anastasiadis, ilk görüşmenin ardından dostane atmosferi bozması muhtemel açıklamalar yapmak istemediğini de dile getirdi ve "şüphesiz tez ayrılıkları var" dedi.