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Anastasiadis Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, babasını kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti.
Anastasiadis Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, babasını kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, yazılı açıklama yaparak Anastasiadis’in bugün Tatar’ı aradığını ve başsağlığı dilediğini kaydetti.

Kusios, Anastasiadis ile Tatar’ın Cenevre’deki gayrı resmi konferans çerçevesinde baş başa görüşme yapma konusunda anlaştıklarını da belirtti. 

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