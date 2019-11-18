Anastasiadis: TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun son açıklamalarından dolayı üzüntü duyuyorum

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu tarafından ifade edilen son açıklamalardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek “aslında istedikleri taleplerin karşılanmaması durumunda, Türk tarafının müzakere masasına geri dönmeyeceği mesajını veriyor” diye devam etti.

Rum Lider Nikos Anastasiadis, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin öne sürdüğü tehdit ve koşullarla sadece gerekli olumlu havanın oluşmadığını, ama aynı zamanda BM Genel Sekreterinin çabalarını da zehirlediğini net bir şekilde ortaya koymak istiyorum” dedi

BM Genel Sekreteri ile üçlü görüşmeye hazır olduğu kararlılığını yineleyen Rum Lider Nikos Anastasiadis, “verimli bir diyalog koşullarının oluşturulması ve BM kararları çerçevesinde, garantilerden, yabancı ordulardan ve her türlü bağımlılıklardan uzak gerçek çalışabilir ve yaşayabilir bir çözüme ulaşmak yönünde referans şartlarının yoluna girmesi için Kıbrıs Rum tarafının siyasi iradesini tekrar ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Amacımız, Kıbrıslı Rum Kıbrıslı Türk, tüm Kıbrıs halkının üye olduğu AB ilke ve değerleri temelinde insan haklarının garanti altına alınacağı tamamen bağımsız ve egemen bir devlet oluşturulmasıdır ve bu amaç devam ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.