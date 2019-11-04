Anastasiadis “temkinli iyimserlik” dile getirdi

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün ilk olarak eski Rum Devlet Başkanı Glafkos Kliridis’i anlam töreni sonrasında yaptığı açıklama, daha sonra ise Atina Haber Ajansı’na verdiği röportaja yer verdiler.



Habere göre Anastasiadis, eski Rum Devlet Başkanlarından Glafkos Kliridis’i anma töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, referans şartlarını oluşturabilecek temel şartların ortaya konmuş olduğunu belirterek bunun dışında, müzakere masasında görüşülmesi gereken herhangi bir şey hakkında önceden görüş belirtilmesinin anlamsız olacağını vurguladı.



Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde adaya gelme ihtimali bulunduğunu da ifade etti.



Öte yandan, Atina Haber Ajansına yaptığı açıklamada ise Anastasiadis, üçlü görüşme konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine, “beklentilerin umut dolu olduğunu ancak temkinli de olduklarını” belirtti.



Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki tutumu konusunda Kıbrıs Rum tarafı olarak, “anlaşmazlığın militarize edilmesinden yana olmadıklarını, sorunun büyük olmasına karşın uluslararası hukuk temelindeki doğru uygulamalar ve ölçülü davranış göstermekten yana olduklarını” ifade etti.



“Kendilerini MEB’lerin belirlenmesine ilişkin Mısır, İsrail, Lübnan’la, uluslararası hukuka uygun şekilde imzaladıkları anlaşmalarla koruma altına aldıklarını” savunan Anastasiadis, Rusya ve ABD’nin Güney Kıbrıs’ın “MEB’indeki egemenlik haklarını desteklediklerini açıklamış olmalarından duyduğu memnuniyeti” de dile getirdi.

Anastasiadis, Yunanistan’la ilişkilerine de değindi ve ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğu vurgusunu yaptı.



ANASTASİADİS İLE AKEL ARASINDAKİ TARTIŞMA SÜRÜYOR



Öte yandan gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Anastasiadis arasında Kıbrıs sorunu konusunda, karşılıklı açıklamalarla yaşanan tartışmaların doruk noktasına ulaştığını yazdı.



Habere göre Anastasiadis, AKEL yetkililerinin Kıbrıs sorununda kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamada, Kiprianu’ya sadece bir tek şey söylemeyi istediğini belirtti ve “Artık Kıbrıslı Rumlar adına da konuştuğunu hissetmesi gerektiğini” dile getirdi.



Gazete, Anastasiadis’in bu açıklamasına Kiprianu’nun yanıtının “ne yazık ki Anastasiadis yoldan çıkmıştır” şeklinde olduğunu aktardı.



Kiprianu, Anastasiadis’in yüz yüzeyken farklı, kamuoyuna ise daha farklı konuştuğunu, yüz yüzeyken kendisine, “ben hiçbir zaman AKEL’in Türk tezlerini savunduğunu ima etmedim” demesine karşın kamuoyuna bunun tam tersini söylemekte olduğunu savundu.



Kiprianu, Anastasiadis’in bunlar yüz yüzeyken de söyleyecek cesareti göstermesi gerektiğini ifade ederek, hem Anastasiadis hem de benzer görüşteki herkesi, bunları yüz yüze tartışmaya çağırdığını vurguladı.

Kiprianu, asıl Anastasiadis’in uyguladığı taktiklerin Türkiye’ye hizmet ettiği görüşünü dile getirdi.